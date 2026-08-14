Δεκαήμερη απεργία-αποχή από 17 έως 26 Αυγούστου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων οι προληπτικοί έλεγχοι και οι μετακινήσεις των ελεγκτών.

Ανατροπή στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για τη μεγάλη φορολογική «εξόρμηση» του Αυγούστου προκαλεί η απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ) να προχωρήσει σε δεκαήμερη απεργία-αποχή, από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου.

Η κινητοποίηση αφορά ειδικά την αποχή των εργαζομένων από τους προληπτικούς ελέγχους, καθώς και από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Οι εφοριακοί, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου τους, θα προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους, όμως θα απέχουν από συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται άμεσα με τις επιτόπιες ελεγκτικές επιχειρήσεις.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη, καθώς, βάσει του εξωδίκου της ΠΟΕ-ΔΟΥ, οι εργαζόμενοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση καλούνται να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους.

Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί εάν οι προγραμματισμένες αποστολές σε τουριστικούς προορισμούς θα ακυρωθούν ή εάν οι ελεγκτές που θα απέχουν θα αντικατασταθούν.

Το ενδεχόμενο μαζικής συμμετοχής στην απεργία-αποχή δημιουργεί διπλό πρόβλημα για τον ελεγκτικό μηχανισμό.

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«Ελέγχους παντού» είχε σχεδιάσει η ΑΑΔΕ

Ο αρχικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προέβλεπε μαζική κινητοποίηση ελεγκτών σε ολόκληρη τη χώρα, με μετακινήσεις προσωπικού ακόμη και εκτός των περιοχών όπου υπηρετεί.

Στόχος ήταν να περιοριστεί ο παράγοντας της εντοπιότητας. Ένας ελεγκτής, για παράδειγμα, από την Πρέβεζα θα μπορούσε να μετακινηθεί στην Πιερία για ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης.

Ιδιαίτερο βάρος είχε δοθεί στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κρήτη, όπου η παρουσία των ελεγκτικών κλιμακίων επρόκειτο να είναι ενισχυμένη.

Για την υλοποίηση του σχεδίου είχαν ήδη γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες, από εισιτήρια και καταλύματα έως οχήματα και λοιπές υποδομές μετακίνησης.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει ελέγχους σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας, από φαινόμενα φοροδιαφυγής και παραεμπορίου έως αυθαίρετες χρεώσεις σε τουρίστες, παραβάσεις σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, νοθευμένα ποτά ή ακατάλληλα τρόφιμα, αλλά και παρεμβάσεις σε πρατήρια καυσίμων και συστήματα πληρωμών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης περιπτώσεις «πειραγμένων» αντλιών, μη διαβίβασης συναλλαγών και ταμειακών μηχανών ή POS που εμφανίζουν ξαφνικά προβλήματα σύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Γιατί απεργούν οι εφοριακοί

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ συνδέει την κινητοποίηση με μια σειρά εργασιακών ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο εξώδικο γίνεται λόγος για υπέρμετρες ευθύνες, εξαντλητική και συχνά ανέφικτη στοχοθεσία, διαρκή εντατικοποίηση της εργασίας και υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου.

Οι εφοριακοί θέτουν επίσης ζήτημα απλήρωτων ή ανεπαρκώς αμειβόμενων υπερωριών, μη καταβολής του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος, υποστελέχωσης των υπηρεσιών και ανεπαρκών συνθηκών ασφάλειας κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα υπηρεσιακά οχήματα, με την Ομοσπονδία να καταγγέλλει τη χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων μέσων, αλλά και την ανάθεση οδήγησης σε υπαλλήλους για τους οποίους η οδήγηση δεν αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον.

Παράλληλα, η ΠΟΕ-ΔΟΥ αντιδρά στην απαίτηση χρήσης ιδιωτικών μέσων για υπηρεσιακές ανάγκες και εκφράζει την αντίθεσή της στη συνεχιζόμενη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στη συρρίκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών.