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Από καλώδιο ξεκίνησε και η μεγάλη φωτιά της Χαλκιδικής!

Τα στοιχεία για τις αιτίες των πυρκαγιών είναι συγκλονιστικά: Τα 2/3 της καμένης έκτασης των έως πρόσφατα πυρκαγιών του καλοκαιριού οφείλονται -σύμφωνα με την προανάκριση- στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ!

Μιλάμε δηλαδή για τα 3/4 της καμένης γης!!!

Η προανάκριση δείχνει πως στα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ οφείλεται και η μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική την Πέμπτη!

Λογικά δηλαδή πάνω από το 80% της καμένης γης οφείλεται στον ΔΕΔΔΗΕ.

Όταν η επικοινωνία της κυβέρνησης εστιάζεται μόνο και μόνο στους ιδιώτες που βάζουν φωτιά ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει ανεμπόδιστα να εξελίσσεται σε ...πυρπολητή των δασών!

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Το Dnews, πρόσφατα, πολύ πριν βγουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της προανακάκρισης για το πού οφείλονται οι πυρκαγιές, με κείμενο του Θανάση Κουκάκη, κατέδειξε τις τεράστιες καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την πολύ μικρή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας!

Την ίδια στιγμή το Μαξίμου κυνηγάει εμπρηστές μόνο σε κάποιους ιδιώτες, αφήνοντας στην άκρη τον ...Μεγάλο Πυρπολητή, τον ΔΕΔΔΗΕ, αρνούμενο και εδώ να αναλάβει τις ευθύνες του!

Β.Σκ.