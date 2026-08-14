Τα δυο πλοία συνδέονται με την εθνική εταιρεία πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC).

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «καταδίκασαν σθεναρά» χθες Πέμπτη την «εχθρική επίθεση» του Ιράν εναντίον δυο πλοίων συνδεόμενων με την εθνική εταιρεία πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ «καταδίκασαν σθεναρά και κατήγγειλαν την εχθρική ιρανική επίθεση η οποία στοχοποίησε δυο πλοία συνδεόμενα με την ADNOC καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ», κατά την οποία πάντως «δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο το ΥΠΕΞ των Εμιράτων σε ανακοίνωσή του.

Η επίθεση έγινε χθες Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το WAM, το οποίο επικαλέστηκε την εταιρεία.