Από τον Πειραιά δεν θα φύγει το Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται στις 10 το πρωί. Να σημειωθεί ότι για Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων ισχύει σήμερα το πρωί. Τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από τα συγκεκριμένα λιμάνια. Από τον Πειραιά δεν θα φύγει το Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται στις 10 το πρωί. Να σημειωθεί ότι για Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Ριπές ανέμου που κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα σαρώσουν αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, ενώ σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων προβλέπεται από την Κυριακή (16/08), σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων θα βρεθούν το επόμενο 48ωρο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κρήτη και η Άνδρος. Ο συνδυασμός των θυελλωδών ανέμων με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων ημερών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και ταχείας εξάπλωσής τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.