Πρόγευση για τη γαμήλια τελετή του χρόνου τον Σεπτέμβρη στα Χανιά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποκάλυψε από την Ίμβρο πως στο τηλεφώνημα που είχε με τον πρωθυπουργό για την κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα που είχε με το ποδήλατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ζήτησε να παντρέψει το γιο του Κωνσταντίνο με τη Μαρία Σάκκαρη.

Ο κκ Βαρθολομαίος μάλιστα έκανε γνωστή την πρόθεσή του να το πράξει. Ο γάμος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη-Μαρίας Σάκκαρη είναι προγραμματισμένος να γίνει του χρόνου τον Σεπτέμβριο στα Χανιά. Και όπως φαίνεται από το αίτημα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τον τελέσει ετοιμάζεται ...υπερπαραγωγή!

Τ.Τε.