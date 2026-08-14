Αντιμέτωπος με εσωκομματικά μέτωπα αναμένεται να βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και στην πορεία προς τις εκλογές που όλα δείχνουν ότι εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου θα διεξαχθούν στα τέλη της άνοιξης.

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΔΕΛΦΙΝΩΝ»: Το πολύ πιθανόν πλέον ενδεχόμενο ο Κ. Μητσοτάκης να είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία -και ίσως και κοντά (ή και κάτω) από το 28,31% των ευρωεκλογών- εντείνει την κινητικότητα των «δελφίνων» και, κυρίως, τη μεταφέρει σε μεγάλο βαθμό από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς θα κινηθεί έως τις εκλογές και κυρίως το βράδυ της Κυριακής μετά την κάλπη ο Νίκος Δένδιας, ιδίως εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τη ΝΔ ή εάν τεθεί θέμα συγκυβέρνησης με άλλον πρωθυπουργό, πέραν του Κ. Μητσοτάκη. Πέραν του Ν. Δένδια, πάντως, στρατηγική «δελφίνου» διαμορφώνουν ήδη οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑ: Η ανακοίνωση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις από τα δεξιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέρος των δεξιών ψηφοφόρων που έχουν παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία θα βρουν διέξοδο για την ψήφο τους, ενώ άλλοι που είχαν φύγει αλλά βρίσκονται στη ζώνη των αναποφάσιστων θα βρουν το πάτημα προκειμένου να μην επιστρέψουν. Πολύ περισσότερο που ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός δεν θα είναι αρνητικός -το ακριβώς αντίθετο μάλιστα- σε συμμετοχή του κόμματός του με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κατά προτίμηση μάλιστα να είναι ο Νίκος Δένδιας, με τους δυο άνδρες να έχουν αντικαταστήσει εντελώς τις σχέσεις τους. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα αποτελεί επίσης διέξοδο για κάποιους βουλευτές της ΝΔ και πολλούς περισσότερους πολιτευτές να ενταχθούν στις λίστες του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά καθώς θα έχουν περισσότερες πιθανότητες εκλογής από όσες αν παρέμειναν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.

Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Στο Μαξίμου αρκετές φορές θέλησαν να προχωρήσουν σε κινήσεις αποκατάστασης των σχέσεών τους με τον Κώστα Καραμανλή, ακόμα και με στόχο -αν λάβουν αρνητική απάντηση- «να τον εκθέσουν» στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έπεσε στην παγίδα, συνεχίζοντας με πιο διακριτό είναι αλήθεια πλέον τρόπο να «συμβουλεύει» -κατ΄ άλλους να στηρίζει- τον Αντώνη Σαμαρά στην πορεία ίδρυσης του κόμματός του. Προεκλογικά ο Κώστας Καραμανλής, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, θα αραιώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, δεν θα δώσει την παραμικρή αφορμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να του χρεώσει τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα στις εκλογές, ενώ δεν πρόκειται να αποτρέψει (ή να ενθαρρύνει) κανέναν ψηφοφόρο ή στέλεχος που θα του ζητήσει να ψηφίσει ή να είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ: Την ίδια στιγμή μεγάλη αναμένεται να είναι η μάχη των 156 «γαλάζιων» ευρωβουλευτών για την επανεκλογή τους. Η ΝΔ πολύ δύσκολα θα εκλέξει πάνω από 110 βουλευτές, με τον συγκεκριμένο αριθμό ίσως να είναι υπεραισιόδοξος, καθώς πολύ εκτιμούν πως η «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις πρώτες εκλογές θα κυμαίνεται από 85 έως 105 το πολύ. Σε κάθε περίπτωση πάνω από 50 βουλευτές, αν λάβουμε υπόψη μας ότι θα ψηφιστούν και νέα πρόσωπα, δεν θα επανεκλεγούν. Η μάχη για μια θέση στην επόμενη Βουλή θα είναι αδυσώπητη, χωρίς αυτό κατ΄ ανάγκη να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς τον αριθμό των ψήφων που θα λάβει το νυν κυβερνών κόμμα. Σε καταστάσεις που η απερχόμενη κυβέρνηση δεν διαθέτει δυναμική η μάχη των υποψηφίων βουλευτών γίνεται βλέπετε μεταξύ των ψηφοφόρων που έχουν απομείνει.

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Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μάχη των βουλευτών για την επανεκλογή τους επηρεάζει τη δυνατότητα του πρωθυπουργού, που ούτως ή άλλως ήταν περιορισμένη, για έναν ανασχηματισμό που θα δίνει δυναμική στο κυβερνών κόμμα ενόψει των εκλογών. Και αυτό καθώς είτε από μη υπουργοποίηση βουλευτών είτε από αυτούς που θα φύγουν από την κυβέρνηση υπάρχουν πιθανότητες να προκύψουν δυσαρεστημένοι που θα εκφράσουν δημοσίως τη δυσαρέσκειας. Πολύ περισσότερο καθώς στην τελική ευθεία προς τις εκλογές θα υπάρχει ως εναλλακτική προοπτική και το κόμμα Σαμαρά.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εβδομαδιαία εφημερίδα «Στο Καρφί»)