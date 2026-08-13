Η κόντρα του υπουργού Υγείας με τον πολύ σημαντικό δικηγόρο.

Σε σοβαρό κυβερνητικό πονοκέφαλο εξελίχθηκε η προχθεσινή ανάρτηση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ για τις αντικρουόμενες εισαγγελικές κρίσεις στην υπόθεση Predator. Η παρέμβασή του περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία και έθετε σαφή δικονομικά ερωτήματα για την αντιμετώπιση πέντε προσώπων που συνδέονται με την Intellexa.

Πρόκειται για τους Merom Harpaz, Einat Semama, Δημήτρη Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη. Οι καταθέσεις τους θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση πιθανών κοινών σημείων ανάμεσα στις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και στη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενώ ουδέποτε έχουν εξεταστεί από οποιαδήποτε αρχή μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Κεσσέ, ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε το αίτημα εξέτασης των πέντε ως μαρτύρων, με την αιτιολογία ότι ενδέχεται να προκύψει ποινική εμπλοκή τους. Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από εκείνη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος είχε εξετάσει ενόρκως πρόσωπα ήδη κατονομασμένα σε μήνυση θύματος του Predator, μεταξύ των οποίων ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Παναγιώτης Κοντολέων και ο Αιμίλιος Κοσμίδης.

Διαφορετική ήταν και η κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος χωρίς να ερευνήσει είχε οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως δεν είχαν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία ποινικής εμπλοκής των προαναφερόμενων πέντε προσώπων. Έτσι κατά τον έμπειρο δικηγόρο προέκυψαν τρεις αποκλίνουσες προσεγγίσεις: στη μία περίπτωση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ήδη καταμηνυμένα πρόσωπα, στη δεύτερη κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπλοκής και στην τρίτη απορρίφθηκε η μαρτυρική εξέταση λόγω πιθανής μελλοντικής εμπλοκής.

Το βασικό ερώτημα του Κεσσέ ήταν το εξής: εφόσον η πιθανότητα ποινικής εμπλοκής κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε να εμποδίσει την εξέταση των πέντε ως μαρτύρων, γιατί δεν κλήθηκαν ως ύποπτοι για παροχή εξηγήσεων;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντί το ερώτημα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο θεσμικής συζήτησης, ξαφνικά χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επιτεθεί μέσω κοινωνικών δικτύων (στο Χ) προσωπικά στον δικηγόρο. Επικαλέστηκε αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από την οποία, όπως υποστήριξε, δεν προέκυψε δημόσια αντίδραση του Κεσσέ το 2019 για τη μετατροπή του αδικήματος της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα επι διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με τη φράση «σας πήραμε είδηση», επιχείρησε να παρουσιάσει το ενδιαφέρον του δικηγόρου ως όψιμο και πολιτικά υποκινούμενο.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές δεν άφησε τους υπαινιγμούς του υπουργού Υγείας αναπάντητους. Σε ανάρτησης του στο Χ (Twitter) εστίασε στην ουσία της υπόθεσης. Όπως επισήμανε, ο Γεωργιάδης, αντί να αναζητεί εκείνους που επιχείρησαν επανειλημμένα να τον κατασκοπεύσουν ενώ ήταν υπουργός, αναζήτησε στο ChatGPT εάν ένας δικηγόρος είχε κάνει σχετική ανάρτηση το 2019, για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα .

Ο Κεσσές υπενθύμισε ότι ο Γεωργιάδης έχει ενημερωθεί πως το κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έλαβε τουλάχιστον έντεκα μηνύματα παγίδευσης με Predator από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2021. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαχειριζόταν κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα ή απόρρητα έγγραφα.

Κατά τον Κεσσέ, η ενδεχόμενη παγίδευση της συσκευής δεν αφορούσε μόνο την ιδιωτική ζωή του υπουργού. Ένα μολυσμένο τηλέφωνο μπορούσε να λειτουργήσει ως κατασκοπευτικό μέσο σε βάρος όσων βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, περιλαμβανομένων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του πρωθυπουργού. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι η υπόθεση άγγιζε όχι μόνο την παραβίαση του απορρήτου, αλλά και την προστασία προσωπικών δεδομένων, την εθνική ασφάλεια και ενδεχομένως την προστασία κρατικών μυστικών.

Ο δικηγόρος καταλόγισε επίσης στον Γεωργιάδη ότι δεν προχώρησε σε μήνυση ή αγωγή, δεν ζήτησε τη δίωξη κανενός και δεν προσκόμισε το κινητό του στην εισαγγελική αρχή. Υποστήριξε ακόμη ότι η απουσία του από τη δίκη είχε δικονομικές συνέπειες, ενώ τον κατηγόρησε ότι με τις δημόσιες τοποθετήσεις του υποβαθμίζει την υπόθεση και αποπροσανατολίζει τη συζήτηση.

Απαντώντας στον ισχυρισμό περί επιλεκτικής ευαισθησίας, ο Κεσσές ανέφερε ότι είχε ασκήσει επιστημονική κριτική σε σειρά αλλαγών του Ποινικού Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ τόσο το 2019 όσο και αργότερα επί ΝΔ. Παρέπεμψε, μεταξύ άλλων, στις διατάξεις για την τοκογλυφία, τη δωροδοκία υπαλλήλου, την τραπεζική απιστία και τους χρονικούς περιορισμούς στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για ξέπλυμα χρήματος.

Η απάντησή του κατέληξε με μια ευθεία αιχμή προς τον υπουργό: «Για κάποια πράγματα χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη, για τα πιο σημαντικά όμως χρειάζεται κοινή λογική, ακεραιότητα, αξιοπιστία, θεσμική αντίληψη και ιεράρχηση αξιών».

Ο Γεωργιάδης επανήλθε υποστηρίζοντας ότι η άσκηση ή μη των δικαιωμάτων του αποτελεί προσωπική του υπόθεση και ότι δεν οφείλει εξηγήσεις σε τρίτους.

Η επιχειρηματολογία αυτή, όμως, παραβλέπει κρίσιμα δεδομένα. Ο κ. Γεωργιάδης φαίνεται να ξεχνά τη δική του διπλή ιδιότητα: δεν είναι μόνο φερόμενο θύμα έντεκα επιθέσεων Predator, αλλά και εν ενεργεία υπουργός. Ως ιδιώτης μπορεί να επιλέγει εάν θα ασκήσει τα δικαιώματά του. Ως υπουργός, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ως αποκλειστικά προσωπική υπόθεση μια πιθανή απόπειρα παγίδευσης συσκευής μέσω της οποίας μπορούσαν να εκτεθούν κυβερνητικές συσκέψεις, κρατικές πληροφορίες και συνομιλίες με άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Από έναν πολιτικό με υπουργικές θητείες δεκαπέντε ετών και από ένα πρόσωπο που φέρεται να στοχοποιήθηκε έντεκα φορές θα αναμενόταν να ζητεί πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία. Αντί γι’ αυτό, επέλεξε να επιτεθεί στον δικηγόρο άλλων θυμάτων.