Νέα πολιτική και νομική κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Ζαχαρία Κεσσέ, με αφορμή τις υποκλοπές, το Predator και τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης.

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών και τις καταγγελίες για τη χρήση του Predator. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, στην οποία επικαλέστηκε απάντηση τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το αν ο κ. Κεσσές είχε αντιδράσει το 2019 στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα για το αδίκημα της παράνομης παρακολούθησης τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι δεν εντόπισε δημόσια παρέμβαση του κ. Κεσσέ εκείνη την περίοδο και σχολίασε δηκτικά πως «σας πήραμε είδηση», κατηγορώντας τον δικηγόρο ότι σήμερα παρεμβαίνει συστηματικά στο ζήτημα των υποκλοπών.

Η απάντηση Κεσσέ για τις εισαγγελικές κρίσεις

Ο Ζαχαρίας Κεσσές απάντησε αρχικά στον υπουργό, μεταφέροντας τη συζήτηση από το 2019 στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εξελίσσεται η εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης Predator.

Ο δικηγόρος κάνει λόγο για «σκυταλοδρομία συγκάλυψης» και υποστηρίζει ότι διαφορετικές εισαγγελικές κρίσεις εμφανίζουν αντιφατική επιχειρηματολογία ως προς την εξέταση συγκεκριμένων προσώπων.

Όπως αναφέρει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας αρνήθηκε να εξετάσει ως μάρτυρες τους Merom Harpaz, Einat Semama, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, με το σκεπτικό ότι ενδέχεται να εμπλέκονται στις διερευνώμενες πράξεις και, ως εκ τούτου, οι ένορκες καταθέσεις τους δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εναντίον τους σε περίπτωση μεταγενέστερης άσκησης δίωξης.

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Ο κ. Κεσσές αντιπαραβάλλει την προηγούμενη εισαγγελική αντιμετώπιση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Ζήσης είχε εξετάσει ενόρκως ως μάρτυρες ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη μηνυθεί από θύμα του Predator, μεταξύ των οποίων τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Παναγιώτη Κοντολέοντα και τον Αιμίλιο Κοσμίδη.

Παράλληλα, επικαλείται προηγούμενη κρίση του κ. Τζαβέλλα, σύμφωνα με την οποία για τα πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχε προκύψει αποδεικτικό στοιχείο ποινικής εμπλοκής.

Με βάση τα παραπάνω, ο δικηγόρος θέτει το ερώτημα γιατί, εφόσον η πιθανότητα εμπλοκής θεωρείται από τον κ. Μπακέλα τόσο σοβαρή ώστε να αποκλείεται η εξέτασή τους ως μαρτύρων, δεν κλήθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ως ύποπτοι για παροχή εξηγήσεων.

«Ο Γεωργιάδης αναζητεί στο ChatGPT αν έγραψα στο Twitter το 2019»

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Ζαχαρίας Κεσσές στρέφεται εκ νέου κατά του υπουργού, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «αντί να αναζητεί εκείνους που επιχείρησαν επανειλημμένα να τον κατασκοπεύσουν ενώ ήταν Υπουργός, αναζητεί στο ChatGPT αν εγώ έγραψα στο twitter το 2019».

Ο κ. Κεσσές υποστηρίζει ότι το κινητό τηλέφωνο του Άδωνι Γεωργιάδη είχε λάβει τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναλάβει υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Ιούλιο του 2019 και παρέμεινε στη θέση έως τον Μάιο του 2023, έχοντας υπό την ευθύνη του κρίσιμο κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ακόμη ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο το αδίκημα της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των προφορικών συνομιλιών, αλλά ενδέχεται να συνδέεται και με διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και με διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και κατασκοπείας.

Η κριτική για τη στάση του υπουργού

Ο Ζαχαρίας Κεσσές καταλογίζει στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει, όπως υποστηρίζει, σε ενέργειες για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά το τηλέφωνό του.

Όπως αναφέρει, ο υπουργός δεν ζήτησε τη δίωξη συγκεκριμένων προσώπων, δεν κατέθεσε μήνυση ή αγωγή και δεν προσκόμισε στην Εισαγγελική Αρχή το παγιδευμένο κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία του από τη σχετική δικαστική διαδικασία συνέβαλε στην απαλλαγή των εμπλεκομένων από συγκεκριμένο αδίκημα και στην παύση της ποινικής δίωξης.

Ο κ. Κεσσές χαρακτηρίζει, επίσης, ως προσπάθεια υποβάθμισης του ζητήματος τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού και υποστηρίζει ότι επιχειρείται αποπροσανατολισμός από την ουσία της υπόθεσης.

Η απάντηση για τον Ποινικό Κώδικα του 2019

Απαντώντας ουσιαστικά στην αιχμή του Άδωνι Γεωργιάδη για τη στάση του το 2019, ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρει ότι έχει ασκήσει επιστημονική κριτική σε επιμέρους τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, μεταξύ άλλων για αδικήματα όπως η τοκογλυφία και η δωροδοκία υπαλλήλου.

Παράλληλα, αναφέρεται και στις μεταγενέστερες αλλαγές, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ν. 4637/2019 για το αδίκημα της απιστίας, υποστηρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση περιορίστηκε η δυνατότητα της Εισαγγελίας να κινεί αυτεπάγγελτα ποινικές διαδικασίες ακόμη και για κακουργηματικές πράξεις απιστίας σε βάρος τραπεζών.

Κάνει ακόμη αναφορά στις ρυθμίσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές ευνόησαν κατηγορούμενους σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Κλείνοντας, ο Ζαχαρίας Κεσσές επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την αντιπαράθεση για το αν είχε κάνει δημόσια παρέμβαση το 2019 στην ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών.

«Για κάποια πράγματα χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη, για τα πιο σημαντικά όμως χρειάζεται κοινή λογική, ακεραιότητα, αξιοπιστία, θεσμική αντίληψη και ιεράρχηση αξιών», καταλήγει.