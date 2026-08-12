Συναγερμός στην Πυροσβεστική και μήνυμα από το 112 για φωτιά στον 'Ιμερο Ροδόπης.

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίμερος στη Ροδόπη, περίπου 22 χιλιόμετρα έξω από την Κομοτηνή, το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8).

Σε πρώτη φάση, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, όμως η κατεύθυνσή της από τους ανέμους είναι προς τα εκεί και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112, σύμφωνα με το οποίο όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία καλούνται να απομακρυνθούν προς Μαρώνεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Μήνυμα του 112 μετά από φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Στο μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές και να κατευθυνθούν προς τη Μαρώνεια. "Απομακρυνθείτε προς Μαρώνεια", αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδοποίηση του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2087480498238943579}