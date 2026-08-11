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Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στα Ιωάννινα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας σε δασική έκταση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 19:00, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και της 5ης ΕΜΑΚ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087220111849501103}

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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Από το συμβάν δεν απειλούνται μέχρι στιγμής σπίτια ή άλλες υποδομές.