Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στο νότιο Πήλιο Μαγνησίας, σε αγροτοδασική έκταση στην Παραλία Πάου.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Αντίστοιχα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087226251660378552}
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 19:49.
Ήχησε το 112
Μήνυμα για ετοιμότητα έστειλε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στις 20:10.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
{https://x.com/112Greece/status/2087226136182829370}