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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στο νότιο Πήλιο Μαγνησίας, σε αγροτοδασική έκταση στην Παραλία Πάου.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Αντίστοιχα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087226251660378552}

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 19:49.

Ήχησε το 112

Μήνυμα για ετοιμότητα έστειλε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στις 20:10.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2087226136182829370}