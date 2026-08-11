Στις 19 Μαΐου, το Radio Caroline μετέδωσε τρεις προηχογραφημένες δηλώσεις που ισχυρίζονταν ότι ο Βασιλιάς Κάρολος, πέθανε κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Barry Marsh Show. Τώρα έδωσαν την εξήγηση.

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία που μετέδιδε κατά λάθος πρόωρες αναφορές ότι ο Βασιλιάς Κάρολος πέθανε τον Μάιο παραβίασε τα πρότυπα μετάδοσης, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της χώρας, Ofcom.

Στις 19 Μαΐου, το Radio Caroline μετέδωσε τρεις προηχογραφημένες δηλώσεις που ισχυρίζονταν ότι ο Βασιλιάς Κάρολος, πέθανε κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Barry Marsh Show. Το Γραφείο Επικοινωνιών (Ofcom) δήλωσε ότι έλαβε δύο καταγγελίες σχετικά με τις αναφορές, οι οποίες διέκοψαν το κανονικό μουσικό πρόγραμμα.

Στην τρίτη δήλωση, ο ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι «τα μέσα ενημέρωσης» επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Βασιλιά Κάρολου. Στη συνέχεια, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος πριν επαναληφθεί μία από τις δηλώσεις. Στη συνέχεια, ακολούθησαν περίπου 16 λεπτά σιγής, σύμφωνα με την έκθεση της Ofcom.

Μετά τα 16 αυτά λεπτά σιγής, το κανονικό πρόγραμμα συνεχίστηκε. Ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές περίπου 30 λεπτά μετά την μετάδοση των δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν είναι τελικά νεκρός.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι παίξαμε κατά λάθος κάποιες πληροφορίες λίγο νωρίτερα, δεν το άκουσα ο ίδιος, αλλά είναι λάθος, είναι τεχνικό πρόβλημα και φυσικά ζητούμε συγγνώμη», είπε ο παρουσιαστής.

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Στο δελτίο της Δευτέρας 10 Αυγούστου, η Ofcom δήλωσε ότι θεώρησε την κατάσταση παραβίαση δύο κανόνων του Κώδικα Ραδιοτηλεόρασης.

«Οι ειδήσεις, σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να αναφέρονται με την δέουσα ακρίβεια και να παρουσιάζονται με την δέουσα αμεροληψία», αναφέρει ο πρώτος κώδικας. «Σημαντικά λάθη στις ειδήσεις θα πρέπει κανονικά να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται γρήγορα στον αέρα. Οι διορθώσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα» αναφέρει ο δεύτερος κώδικας.

Από περιέργεια η γκάφα

Το Radio Caroline, το οποίο μεταδίδει κυρίως μουσική από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα, δήλωσε ότι η εκπομπή του παρουσιαστή μεταδιδόταν από απομακρυσμένη τοποθεσία τη στιγμή του συμβάντος. Εν τω μεταξύ, ένας υπάλληλος έκανε συντήρηση σε έναν υπολογιστή του στούντιο και βρήκε τα τρία αρχεία που είχαν προετοιμαστεί για τον θάνατο του Βασιλιά Καρόλου.

Το Radio Caroline «εξήγησε ότι αυτά τα αρχεία συνοδεύονται από «ένα σύνολο αυστηρών οδηγιών προς τους παρουσιαστές και τους διευθυντές» που πρέπει να ακολουθήσουν πριν μεταδοθούν, αλλά, από περιέργεια, το μέλος του προσωπικού έπαιξε τα αρχεία, γεγονός που σταμάτησε τη ροή από την απομακρυσμένη τοποθεσία του παρουσιαστή, και μετέδωσε τα αρχεία στον αέρα», αναφέρει το δελτίο της Ofcom.

Αφού ο υπάλληλος συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, σταμάτησε την αναπαραγωγή των αρχείων και έφυγε από το γραφείο. Ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο οποίος ήταν σε τηλεφωνική κλήση, δεν πρόσεξε ότι είχαν μεταδοθεί κατά λάθος. Όταν ο παρουσιαστής συνειδητοποίησε ότι μεταδιδόταν λανθασμένο πρόγραμμα, επικοινώνησε με έναν τεχνικό του σταθμού, ο οποίος ήδη γνώριζε τι είχε συμβεί και ερευνούσε το συμβάν. Στη συνέχεια, άλλαξαν στο κανονικό πρόγραμμα.

Το Radio Caroline «έλαβε το θέμα πολύ σοβαρά και υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια αυτών των 30 λεπτών που προηγήθηκαν της απολογίας» και το προσωπικό του σταθμού ενήργησε «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο σταθμός στην Ofcom.

Ο υπάλληλος που έπαιξε τα λανθασμένα αρχεία «επιπλήχθηκε» και έκτοτε «ζήτησε συγγνώμη», δήλωσε ο σταθμός στην Ofcom, προσθέτοντας ότι τα αρχεία υπάρχουν πλέον σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Στους παρουσιαστές και το προσωπικό «υπενθυμίστηκαν επίσης οι σχετικές διαδικασίες», δήλωσε ο σταθμός στην Ofcom.

Με πληροφορίες του People