Η πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια που ο μονάρχης είδε από κοντά τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι.

Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, σε μια «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση», όπως τη χαρακτήρισε το Μπάκιγχαμ.

Ο μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον επτάχρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ μαζί με τους γονείς τους, το απόγευμα της Παρασκευής. Η συνάντηση έγινε στο Highgrove House, την ιδιωτική εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου.

Μετά από 4 χρόνια συνάντησε ο μονάρχης τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή ήταν η πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε τα δύο εγγόνια τα οποία έχει αποκτήσει από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Η τελευταία φορά που ο Άρτσι και η Λίλιμπετ είχαν βρεθεί στη Βρετανία ήταν τον Ιούνιο του 2022. Τότε, τα δύο παιδιά ταξίδεψαν με τους γονείς τους για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν εμφανίστηκαν δημοσίως.

Πηγή του People είχε αναφέρει τότε στο Μέσο πως ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν περάσει χρόνο με τα δύο εγγόνια τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ήταν η πρώτη φορά που ο σημερινός βασιλιάς έβλεπε από κοντά τη Λίλιμπετ, η οποία γεννήθηκε μετά την εγκατάσταση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Καλιφόρνια.

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Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα συναντήσει τον αδελφό του

Η συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον πατέρα του έρχεται μετά τη νέα ένταση που υπήρξε ανάμεσα στον μικρότερο γιο του μονάρχη και το παλάτι. Αφορμή το αν ο 41χρονος θα φιλοξενούνταν στο Μπάκιγχαμ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, κάτι που δεν έγινε τελικά, με τις δύο πλευρές να εμφανίζουν διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων.

Πηγές του BBC αναφέρουν ότι πατέρας και γιος ήθελαν να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα και πως ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να βρει χρόνο προκειμένου να δει τα εγγόνια του.

Η τελευταία φορά που η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψε με τον πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία ήταν το 2022, για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Έκτοτε, ο 41χρονος έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την πατρίδα του μόνος τους, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συναντήσει ξανά τον πατέρα του.

Την ώρα που η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι βρισκόταν στο Highgrove House, ο Γουίλιαμ έπαιζε σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο, στο Γουίνδσορ. Η σχέση των δύο αδελφών παραμένει κακή και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντησή τους όσο ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στη Βρετανία.