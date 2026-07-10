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Η προανάκριση για τα αίτια της συμπλοκής είναι σε εξέλιξη.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/07) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Σύμφωνα με το voria.gr, το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Κορδελιού, με την αστυνομία να ενημερώνεται λίγο μετά τις 18:00.

Οι εμπλεκόμενοι είναι δύο άτομα αφρικανική καταγωγής, και πιο συγκεκριμένα από το Κονγκό και τη Νιγηρία.

Οι δύο άνδρες έφεραν τραύματα από τη συμπλοκή και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έπειτα οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της συμπλοκής.