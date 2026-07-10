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Η φωτιά καίει σε μονάδα ανακύκλωσης.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (10/07) στο Ομορφοχώρι Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, η φωτιά καίει σε μονάδα ανακύκλωσης και εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο. Δεν απειλούνται σπίτια.

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Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075669554525544856}

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{https://www.youtube.com/shorts/_rdCNKTOItw}

Στις 22:46 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

{https://x.com/112Greece/status/2075670133805121813}

«Παρανάλωμα του πυρός» η μονάδα ανακύκλωσης

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Ομορφοχώρι, με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες. Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο, οι φλόγες έχουν πάρει έκταση, ενώ λόγω της νύκτας δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.

{https://www.facebook.com/argyrisbasianas/videos/1346816307576377}

{https://www.facebook.com/argyrisbasianas/videos/1029985289535650}