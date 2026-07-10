Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 34χρονο.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το απόγευμα της Παρασκευής (10/07), στο πλαίσιο της διερεύνησης της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις Οινούσσες Σερρών.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 17 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν την φωτιά από αμέλεια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ επέβαιναν σε ΙΧ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση.

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Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν κοντά στον οικισμό Οινούσσες, ενώ εστάλη και μήνυμα από το «112» που προέτρεπε τους πολίτες να απομακρυθούν προς το Νέο Σούλι. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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176 συλλήψεις από τη 01/01

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 10η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 551 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162 (92,05%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 14 (7,95%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.