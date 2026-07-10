Με ποινές φυλάκισης 4 ετών, αλλά ελεύθεροι, χωρίς όρους, θα είναι μέχρι το Εφετείο οι δύο αστυνομικοί που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της 19χρονης, μέσα στο ΑΤ Ομονοίας.

Ένοχοι μεν για βιασμό, αλλά ελεύθεροι είναι οι δύο αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας, στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών για τον βιασμό της 19χρονης, το 2022, μέσα στα αποδυτήρια του Αστυνομικού Τμήματος, ενώ ο ένας εξ' αυτών καταδικάστηκε και σε επιπλέον φυλάκιση 5 μηνών για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση τους, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκτός φυλακής έως ότου δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο κήρυξε, παρά την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα, ενόχους κατά πλειοψηφία και τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας πάντως το αδίκημα του ομαδικού βιασμού που αντιμετώπιζαν σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση, ενώ κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό.

Βιασμός στο ΑΤ Ομονοίας: Η αγόρευση του εισαγγελέα και οι αντιδράσεις

«Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε "όχι", δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι η μεταβολή της βούλησης της τότε 19χρονης μετά την πράξη δεν συνιστά άρση της συναίνεσης.

Η απαλλακτική πρόταση προκάλεσε την αντίδραση του κοινού που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, με τον εισαγγελέα να συνεχίζει την αγόρευσή του σημειώνοντας πως το δικαστήριο δεν δικάζει το ήθος των κατηγορουμένων.

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«Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε στηλιτεύσει τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων αστυνομικών, τονίζοντας ότι οι πράξεις τους συνιστούν βαριά πειθαρχικά παραπτώματα.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους», είχε πει μεταξύ άλλων, καταλήγοντας ότι «και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα».