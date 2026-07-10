«Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης ενός τραγικού περιστατικού» τονίζει το ΚΚΕ.

Την άμεση διερεύνηση της αιματηρής καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος και τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης ζητά το ΚΚΕ.

Όπως αναφέρει, «είναι αδιανόητο για πολλοστή φορά ένα αστυνομικό μπλόκο και μια καταδίωξη, ανεξάρτητα από τους λόγους της διενέργειάς τους – για τους οποίους άλλωστε δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση από τις αρχές – να καταλήγουν σε πολλαπλούς πυροβολισμούς κατά ενός πεζού, άοπλου ανθρώπου».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πυροβόλησαν τον 20χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να καταστεί εγκεφαλικά νεκρός, ενώ κάνει λόγο για προκλητική αναφορά περί πυροβολισμών «για εκφοβισμό».

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα ζητά να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και καλεί την κυβέρνηση «να μην προχωρήσει σε μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης ενός τραγικού περιστατικού». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Είναι αδιανόητο για πολλοστή φορά ένα αστυνομικό μπλόκο και μια καταδίωξη, ανεξάρτητα από τους λόγους της διενέργειάς τους - για τους οποίους άλλωστε δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση από τις αρχές - να καταλήγουν σε πολλαπλούς πυροβολισμούς κατά ενός πεζού, άοπλου ανθρώπου. Οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αστυνομικοί πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο, καθιστώντας τον εγκεφαλικά νεκρό, και προκλητικά αναφέρουν ότι το έκαναν για «εκφοβισμό»!»

«Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης ενός τραγικού περιστατικού, που προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των περιστατικών αστυνομικής βίας και αποκαλύπτει το αντιδραστικό πλαίσιο έντασης της κρατικής βίας και καταστολής, για να στηρίζεται η αντιλαϊκή πολιτική» τονίζει το ΚΚΕ.