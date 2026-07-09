«Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, με παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά κυρίως στηρίζοντας αγωνιστικά τις διεκδικήσεις των φορέων της Ραφήνας, για να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα που καθυστερούν», δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας.

Τη Ραφήνα επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου είχε συνάντηση με τη δήμαρχο, Δήμητρα Τσεβά, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησε περιοδεία στο Κέντρο Υγείας του Δήμου.

Στη συνάντηση, εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχε επίσης ο Γιάννης Γκιόκας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, κι εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής παρέστησαν ακόμη ο Πολύδωρος Στελλάτος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, και ο Θωμάς Μαυρογόνατος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο Λιμάνι της Ραφήνας, που δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής, για την οποία το ΚΚΕ έχει καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση, γενικότερα οι συνέπειες του κυβερνητικού «masterplan» που θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής, επιβαρύνοντάς την ακόμα περισσότερο. Συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη επέκτασης του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, όπου από την πλευρά του ΚΚΕ ειπώθηκε πως λανθασμένα «πάει πακέτο» με τον αυτοκινητόδρομο, το πρόβλημα με το αποχετευτικό σύστημα και η ανάγκη να ολοκληρωθούν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας. Τέλος, ιδιαίτερα απασχόλησε και το μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, που επιδεινώνεται λόγω της ανυπαρξίας Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου.

Μετά τη συνάντηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του σημείωσε: «Ως ΚΚΕ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον μεγάλο αγώνα που έδωσε ο λαός της Ραφήνας με τους μαζικούς του φορείς και με το Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στο νέο “master plan” της κυβέρνησης, που αφορά το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο φτάνει σε οριακή και επικίνδυνη κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια στη θάλασσα και των ναυτεργατών και των επιβαινόντων στα πλοία, αλλά και κίνδυνοι από το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τη μεταφορά από φορτηγά επικίνδυνων υλικών εδώ, μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, που κάνουν την κατάσταση επικίνδυνη. Η δυνατότητα που έχει το λιμάνι της Ραφήνας είναι να μπορούν να προσδέσουν 5 πλοία και τελικά το ανοίγουν τώρα για 11 πλοία, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά και γενικότερα αλλάζει όλη την κατάσταση στην περιοχή με κινδύνους για τον λαό, για την καθημερινότητα των κατοίκων».

Επιπλέον, σημείωσε πως το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, με παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά κυρίως στηρίζοντας αγωνιστικά τις διεκδικήσεις των φορέων της Ραφήνας, για να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα που καθυστερούν και πρέπει άμεσα να χρηματοδοτηθούν από το κράτος, για να πάψουν να υπάρχουν ακατάλληλα κτίρια σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη. Ενώ σε ό,τι αφορά το πρόβλημα με το αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε: «Υπάρχει πρόβλημα για όλη την Ανατολική Αττική, δεν έχει συνδεθεί ο κόσμος με το δίκτυο, καθυστερεί το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων, εδώ για τη Ραφήνα, πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Και, βέβαια, για όλα αυτά χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί η κυβέρνηση, το κράτος δίνει συνεχώς αρμοδιότητες στους Δήμους, αλλά την ίδια ώρα περιορίζει ασφυκτικά τα οικονομικά πλαίσια που μπορούν να κινηθούν και αναγκάζει δημοτικές αρχές να επιβάλλουν χαράτσια στους Δημότες, να τα πληρώνει δηλαδή πάλι ο λαός από την τσέπη του».

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Στη συνέχεια, ο ΓΓ της ΚΕ επισκέφθηκε εμπορικούς δρόμους της Ραφήνας και συνομίλησε με επαγγελματίες, εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής.