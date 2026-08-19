Η απόφαση για τη μετακίνηση των Patriot αποκαλύπτει - για μια ακόμη φορά- πού καταλήγουν τα δισεκατομμύρια που πληρώνει ο λαός για πολεμικούς εξοπλισμούς, σχολιάζει το ΚΚΕ.

Την μετακίνηση των Patriot στην Κρήτη για την προστασία της βάσης της Σιουδας σχολιάζει το ΚΚΕ προειδοποιώντας ότι μία τέτοια κίνηση ενισχύει όσο ποτέ τον κίνδυνο «γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου».

«Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να μετακινηθούν Patriot για την προστασία της αμερικάνικης βάσης της Σούδας από πιθανά ιρανικά αντίποινα, επιβεβαιώνει τους κινδύνους από την πολιτική της εμπλοκής και ποια είναι η “ασφάλεια” που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα» αναφέρει το ΚΚΕ.

«Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει - για μια ακόμη φορά- πού καταλήγουν τα δισεκατομμύρια που πληρώνει ο λαός για πολεμικούς εξοπλισμούς: όχι προφανώς στην περιβόητη “άμυνα της χώρας”, αλλά στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ξένων αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών και στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ» συνεχίζει το ΚΚΕ.

Η ανακοινωση του ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας πως «τώρα που ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου γίνεται πιο έντονος από ποτέ, επείγει να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, για να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, θύτης άλλων λαών και στόχος αντιποίνων, να επιστρέψουν οι φρεγάτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό».

Η απόφαση μετακίνησης των Patriot

Η απόφαση μετακίνησης πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της βάσης της Σούδας, ελήφθη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times η βάση της Σούδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στρατηγικής της θέσης και της χρήσης της από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων από τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα και για το ενδεχόμενο η Βουλγαρία να ζητήσει συνδρομή, καθώς η χώρα περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, στις ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

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Σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από τη Σόφια, εξετάζεται η εκ νέου μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot προς τη Θράκη, με τη σχετική απόφαση να πρέπει να ληφθεί από το ΚΥΣΕΑ.