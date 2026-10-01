Το μέσο επιτόκιο στις νέες καταθέσεις παρέμεινε τον Αύγουστο στο 0,37%, ενώ το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια ανέβηκε στο 4,79%.

Μεγάλη παραμένει η «ψαλίδα» ανάμεσα στα χρήματα που δίνουν οι τράπεζες στους καταθέτες και στους τόκους που ζητούν από όσους δανείζονται. Τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν ότι οι καταθέσεις εξακολουθούν να δίνουν πολύ μικρές αποδόσεις, την ώρα που τα δάνεια παραμένουν ακριβά και οι πιστωτικές κάρτες φτάνουν να χρεώνουν επιτόκια κοντά στο 15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο στις νέες καταθέσεις παρέμεινε τον Αύγουστο στο 0,37%, ενώ το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια ανέβηκε στο 4,79%. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στα δύο επιτόκια αυξήθηκε στις 4,42 ποσοστιαίες μονάδες.

Εξαιρετικά χαμηλό το επιτόκιο καταθέσεων

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις απλές καταθέσεις των νοικοκυριών, όπου το επιτόκιο παραμένει ουσιαστικά μηδενικό, μόλις στο 0,03%. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν απλό τραπεζικό λογαριασμό σχεδόν δεν αποφέρουν τόκο.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στις προθεσμιακές καταθέσεις, χωρίς όμως να λείπουν οι μειώσεις. Για καταθέσεις διάρκειας έως ενός έτους, το μέσο επιτόκιο των νοικοκυριών έπεσε στο 1,17%, από υψηλότερα επίπεδα τον προηγούμενο μήνα. Για τις επιχειρήσεις το αντίστοιχο επιτόκιο μειώθηκε στο 1,97%.

Την ίδια ώρα, όποιος χρειάζεται να δανειστεί εξακολουθεί να πληρώνει πολλαπλάσιο επιτόκιο. Και ο πιο «τσουχτερός» λογαριασμός έρχεται από πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις, όπου το μέσο επιτόκιο ανέβηκε στο 14,59%.

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Στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά το κόστος παραμένει υψηλό. Το μέσο επιτόκιο μειώθηκε στο 9,89%. Αντίθετα, μεγαλύτερη ανάσα υπάρχει στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπου το μέσο επιτόκιο υποχώρησε στο 3,39%.

Ακριβό το χρήμα για επιχειρήσεις

Ακριβό παραμένει το χρήμα και για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια έχουν μέσο επιτόκιο 4,75%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια το κόστος φτάνει το 6,90%. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νέα δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 4,58%.

Στα δάνεια έως 250.000 ευρώ το επιτόκιο υποχώρησε στο 4,94%, ενώ για ποσά από 250.001 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στο 4,69%. Για μεγαλύτερα δάνεια, άνω του 1 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε στο 4,24%.

Η ίδια εικόνα καταγράφεται σε γενικές γραμμές και στα δάνεια που ήδη «τρέχουν». Το μέσο επιτόκιό τους παρέμεινε κοντά στο 4,84%, ενώ στα στεγαστικά διάρκειας άνω των πέντε ετών ήταν 3,74%. Στα υφιστάμενα καταναλωτικά και άλλα δάνεια προς ιδιώτες το επιτόκιο παρέμεινε πολύ υψηλότερα, στο 8,51%.