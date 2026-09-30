Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τις οσμές μούχλας στα ρούχα όταν τα βγάζετε από το πλυντήριο.

Ένας κάτοχος πλυντηρίου ρούχων LG ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι κάθε πλύση άφηνε στα ρούχα μια έντονη μυρωδιά μούχλας. Παρά τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η δυσάρεστη οσμή επέμενε. Τελικά, όμως, φάνηκε πως το πλυντήριο δεν είχε κάποια βλάβη. Το πρόβλημα μπορεί να οφειλόταν σε ένα απλό ζήτημα συντήρησης, το οποίο πολλοί ιδιοκτήτες πλυντηρίων εμπρόσθιας φόρτωσης συχνά παραβλέπουν.

Οι προσπάθειες που δεν έλυσαν το πρόβλημα

Ο χρήστης περιέγραψε την εμπειρία του στο Reddit, στο φόρουμ r/FixIt, εξηγώντας ότι είχε ήδη δοκιμάσει αρκετές λύσεις. Άλλαξε απορρυπαντικό, καθάρισε το πλυντήριο, σταμάτησε να χρησιμοποιεί μαλακτικό και δοκίμασε ακόμη και ξύδι, ακολουθούμενο από επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. «Εκτός από τη μυρωδιά στα ρούχα, τίποτα δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα με το πλυντήριο», έγραψε, ζητώντας από τους υπόλοιπους χρήστες να προτείνουν πιθανές λύσεις.

Οι απαντήσεις αναφέρονταν σε ένα κοινό πρόβλημα στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης που αφορά τη συσσώρευση υγρασίας, υπολειμμάτων και βρωμιάς σε σημεία που δεν είναι πάντα εύκολα ορατά σύμφωνα με το thecooldown.com.

Το φίλτρο, το λάστιχο και το συρτάρι του απορρυπαντικού

Ένας από τους χρήστες του Reddit ανέφερε ότι πιθανή αιτία της επίμονης μυρωδιάς μπορεί να είναι το φίλτρο αποστράγγισης, όπου συχνά συγκεντρώνονται υπολείμματα. Άλλοι επισήμαναν το λάστιχο γύρω από την πόρτα του πλυντηρίου, καθώς και το συρτάρι του απορρυπαντικού, δύο σημεία στα οποία μπορεί να παραμένει υγρασία και να αναπτύσσεται μούχλα.

«Αφήνετε την πόρτα ανοιχτή όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο», συμβούλεψε ένας χρήστης. Όπως ανέφερε, κάνει τη μηνιαία συντήρηση της συσκευής και αφήνει την πόρτα ανοιχτή, με αποτέλεσμα η δυσάρεστη μυρωδιά να εξαφανιστεί.

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Ένας άλλος χρήστης ανέφερε ότι η αιτία μπορεί να βρίσκεται ακόμη και στο ίδιο το απορρυπαντικό. «Αποδείχθηκε ότι το απορρυπαντικό που χρησιμοποιούσα δεν περιείχε ένζυμα. Άλλαξα σε απορρυπαντικό με ένζυμα και δεν είχα ξανά κανένα πρόβλημα», έγραψε.

Γιατί τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης μπορεί να μυρίζουν

Όταν εμφανίζεται δυσάρεστη οσμή, η πρώτη αντίδραση πολλών καταναλωτών είναι να ξαναπλύνουν τα ρούχα, να αυξήσουν την ποσότητα απορρυπαντικού ή να αγοράσουν ειδικά καθαριστικά. Ωστόσο, αυτές οι λύσεις δεν είναι πάντα απαραίτητες και μπορεί να σημαίνουν μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, ρεύματος και χρημάτων. Τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης καταναλώνουν συνήθως λιγότερο νερό, όμως ο σχεδιασμός τους μπορεί να επιτρέπει στην υγρασία να παραμένει σε διάφορα σημεία της συσκευής. Αν παράλληλα συσσωρεύονται υπολείμματα απορρυπαντικού, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ένας ακόμη χρήστης, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού στα πλυντήρια υψηλής απόδοσης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς τα υπολείμματα παραμένουν στη συσκευή και μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη βακτηρίων. Άλλος σχολιαστής πρότεινε να ελεγχθεί το σημείο καθαρισμού πίσω από το κάτω κάλυμμα του πλυντηρίου, καθώς εκεί μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί υπολείμματα ή μικροαντικείμενα.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η μυρωδιά

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι χρήστες προτείνουν μια σειρά από απλά βήματα συντήρησης:

Αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή μετά τη χρήση, ώστε να στεγνώνει το εσωτερικό.

Καθαρίζετε τακτικά το λάστιχο γύρω από την πόρτα.

Αφαιρείτε και πλένετε καλά το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης.

Ελέγχετε το σημείο πρόσβασης στο κάτω μέρος της συσκευής για τυχόν υπολείμματα.

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, εφόσον διαθέτει η συσκευή, αφού προηγηθεί ο χειροκίνητος καθαρισμός.

Για όσους χρησιμοποιούν ήπια απορρυπαντικά λόγω δερματικών προβλημάτων, όπως το έκζεμα, μπορεί επίσης να αξίζει να ελέγξουν εάν το προϊόν περιέχει ένζυμα. Το ξύδι και το κιτρικό οξύ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες εργασίες καθαρισμού, καθώς αποτελούν προϊόντα με πολλές οικιακές χρήσεις.

Να θυμάστε ότι η δυσάρεστη μυρωδιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πλυντήριο έχει χαλάσει. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να βρίσκεται σε σημεία που χρειάζονται απλώς συστηματικό καθαρισμό και σωστό στέγνωμα.