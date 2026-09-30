Ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η δικαστική απόφαση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην αντιπολίτευση.

Φυσικά και η κυβέρνηση δεν έπεσε από τα σύννεφα με την παραπομπή του πρώην υφυπουργού της Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη. Το ανέμενε. Η αμήχανη πρώτη αντίδρασή της σχετίζεται με τον κίνδυνο να διαμορφωθεί ένα συνολικό προεκλογικό δυσμενές κλίμα εναντίον της.

Οι τρεις… κάβοι

Πρώτον, από την νέα - πολύ πιο έντονη αυτή τη φορά - ενεργειακή κρίση που έρχεται με φόρα εν όψει χειμώνα. Με τον πρωθυπουργό να δίνει σήμερα τον τόνο στο υπουργικό συμβούλιο ενόψει των ανακοινώσεων από το υπουργείο Οικονομικών για το επίδομα στο πετρέλαιο κίνησης.

Δεύτερον, από την μίνι κυβερνητική κρίση που ξεκίνησε από την «καλαμοκαβαλάρηδες υπουργούς» της Ντόρας και κατέληξε στους «κακομοίρηδες και τους νοικοκύρηδες» του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η δικαστική απόφαση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή. Πάλι για την υπόθεση των Τεμπών. Με το ερώτημα για το αν θα παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος να μένει μετέωρο.

«Πατάμε τα κορδόνια μας»

Οι απόψεις για το κατά πόσο η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου θα βαρύνει περαιτέρω το κλίμα για την κυβέρνηση διίστανται. Με όλους, ωστόσο, να συμφωνούν ότι η κυβέρνηση έχει χάρισμα τελευταία να πατάει τα… κορδόνια της. Με κυβερνητικό παράγοντα να παρουσιάζει το προεκλογικό σκηνικό ως εξής: «Εμείς κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε την εξουσία και η αντιπολίτευση κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να μην την πάρει».

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Υποβάθμιση της παραπομπής Τριαντόπουλου

Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και μερίδα κυβερνητικών παραγόντων προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα Τριαντόπουλου. Στην λογική ότι πρόκειται για πλημμέλημα με την προσδοκία ότι στο τέλος θα αθωωθεί. Με το επιπλέον επιχείρημα ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος δεν ανήκει στα μεγάλα «γαλάζια» ονόματα. Και ως εκ τούτου δεν θα απασχολήσει πολύ τους πολίτες.

Επίθεση στην αντιπολίτευση από τον Π. Μαρινάκη

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» δήλωσε ο Π. Μαρινάκης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για συμψηφισμό. Θυμίζοντας τις αθωώσεις αρκετών βουλευτών της Ν.Δ. για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα σενάρια περί σκόπιμης συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών.

«Οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα “χαμένα βαγόνια”, έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός “παράνομου φορτίου” γεμάτο “ξυλόλιο”. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;», αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλοντας να στηρίξει τον βουλευτή Μαγνησίας.

Εκτός ψηφοδελτίων Ν.Δ.

Ωστόσο παρά την φιλότιμη προσπάθεια του Π. Μαρινάκη «να βάλει πλάτη» στον Χρ. Τριαντόπουλο γεγονός είναι ότι εντός κυβέρνησης πολλοί μένουν με μία πικρή γεύση.

Ο ίδιος ο Χρ. Τριαντόπουλος αναγκάζεται να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.. Αφού κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει και κυρίως πότε θα ολοκληρωθεί η δίκη του από το Ειδικό δικαστήριο. Με τον ίδιο και την κυβέρνηση να επιθυμούν η τελική απόφαση να προηγηθεί των εκλογών. Με την έναρξη της δίκης να υπολογίζεται περί τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η πικρή γεύση υπουργών

Όμως μουδιασμένα εμφανίζονται και άλλα μέλη της κυβέρνησης σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις. Διότι αισθάνονται ότι έχουν την πλάτη τους ακάλυπτη. «Ο Χρ. Τριαντόπουλος βρίσκεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου χωρίς να καν να έχει αρμοδιότητα για όσα του καταλογίζουν. Στο δυστύχημα των Τεμπών ήταν υφυπουργός Επικρατείας επιφορτισμένος με την επίβλεψη της κατάστασης εκ μέρους του Μαξίμου. Ουδεμία διοικητική ευθύνη είχε» λένε οι γνωρίζοντες και κάνουν λόγο για ένα ακόμη «λάθος» της κυβέρνησης.

Τα «λάθη» και οι «συνέπειες»

Προφανώς αναφερόμενοι στο «πράσινο φως» που άναψε το Μαξίμου για την παραπομπή του. «Τότε η κυβέρνηση φοβήθηκε την οργή του κόσμου ανάμεσα στα δύο θηριώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Τώρα πληρώνει τις συνέπειες» λένε παρουσιάζοντας την περίπτωση Τριαντόπολου σαν πολιτική «Ιφιγένεια».