Η καμπάνια του στη Μαγνησία έδειχνε βεβαιότητα ότι θα είναι υποψήφιος. Αλλά...

Μόλις μια μέρα πριν από τη δικαστική απόφαση για παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος διαφήμιζε στα social media την ενημέρωση που είχε από την αν. υπουργό Υγείας Ειρήνη ν Αγαπηδάκη για την υλοποίηση του προγράμματος «Προλαμβάνω» στην εκλογική του περιφέρεια, τη Μαγνησία.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν σταμάτησε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των συντοπιτών του τα οποία μετέφερε στην κυβέρνηση. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έβρισκε πάντα τις πόρτες ανοιχτές κάτι που βοηθούσε την προεκλογική του καμπάνια.

Η προεκλογική κινητικότητά του είναι μια σαφής ένδειξη ότι είτε δεν περίμενε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου είτε δεν περίμενε ότι θα του ζητηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώσει ότι δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές.

Υποτίθεται ότι η απόφαση είναι δική του αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι προηγήθηκε. Στην εκτενή ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος δεν αφήνει καμία αιχμή για το Μέγαρο Μαξίμου. «Τρώει τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό» όπως θα έλεγε και ο Γρ. Δημητριάδης...

Α.