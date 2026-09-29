Η Άννα Παπαδοπούλου θέτει μια σειρά ερωτημάτων για τις αποφάσεις και τις εντολές σχετικά με τον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών.

Στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών αναφέρεται με δήλωσή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Η κ. Παπαδοπούλου κάνει λόγο για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας και θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ποιοι έλαβαν τις αποφάσεις και έδωσαν τις σχετικές εντολές.

«Όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι μας έλεγε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Άννα Παπαδοπούλου υπογραμμίζει ότι την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα την κρίνει η Δικαιοσύνη, θέτοντας παράλληλα σειρά ερωτημάτων για όσα συνέβησαν στον χώρο του δυστυχήματος.

«Ποιος αποφάσισε την αλλοίωση; Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές; Ποιος γνώριζε; Γιατί κάποιοι εμφανίζονται περίπου ως περαστικοί από τον τόπο της τραγωδίας;», αναφέρει.

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Παράλληλα, επικαλείται παλαιότερη δήλωση του ίδιου του Χρήστου Τριαντόπουλου, σύμφωνα με την οποία ο πρωθυπουργός τού είχε δώσει εντολή να μεταβεί στο σημείο για πέντε ημέρες.

Κλείνοντας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρεται στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, σημειώνοντας: «Τρία χρόνια μετά, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναζητούν ολόκληρη την αλήθεια. Θα είμαστε δίπλα τους».

Δείτε την τοποθέτηση της Άννας Παπαδοπούλου

{https://www.youtube.com/shorts/j9KbqJLxGYA}