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Σύμφωνα με πληροφορίες το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για να καθίσει στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για να καθίσει στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ανώτατοι δικαστές ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση και στέλνουν στο εδώλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντοπουλος για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, υπενθυμίζουμε, είχε προαναγγείλει η στήλη «Πληροφοριοδότης» από τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σε λίγο νεώτερα για το σύνολο των προσώπων που αφορά το αμετάκλητο βούλευμα του Αρείου Πάγου.

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Δακρυσμένοι οι συγκενείς των θυμάτων

Δακρυσμένοι έβγαιναν από την αίθουσα ένας ένας οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων όταν διάβασαν για την παραπομπή Τριαντοπουλου στο ειδικό δικαστήριο.

Η είδηση άρχισε να μεταδίδεται στόμα με στόμα.

Γονείς και συγγενείς έβγαιναν από την αίθουσα, με δάκρυα ανακούφισης. «Εστί δίκης οφθαλμός» , σχολίασε ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών.

Είχε προηγηθεί εισαγγελική πρόταση «κόλαφος»

Στα τέλη του Ιουλίου είχε γίνει γνωστή η εισαγγελική πρόταση για το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

Για το «μπάζωμα» το σημείου της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι νέα παιδιά, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 θα πρέπει να λογοδοτήσει ο τότε υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, αρμόδιος σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς ο οποίος προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος.