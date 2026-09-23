Η αντιπροσωπεία συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί το τελικό κείμενο της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, με έμφαση στην ασφάλεια και στις σιδηροδρομικές υποδομές, εξέτασε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποίησε τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και τη Λάρισα, από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, Ντολόρς Μοντσεράτ, αξιολόγησε τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά το δυστύχημα. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η πορεία των έργων σιδηροδρομικών υποδομών που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και οι ανησυχίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησαν τη διερευνητική αποστολή τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τη Λάρισα, όπου επισκέφθηκαν το κέντρο ελέγχου σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ενώ σήμερα, Τετάρτη, βρέθηκαν στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

Όπως ανέφερε η κ. Μοντσεράτ, η αντιπροσωπεία απέκτησε εικόνα για την εξέλιξη των έργων που αφορούν την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της χρηστής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS).

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών κατά τον χρόνο του δυστυχήματος, αλλά και για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη συνέχεια.

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«Ζητούμε να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες»

«Βλέπουμε ως πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει η εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), καθώς και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», ανέφερε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των εργασιών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εγκατάσταση του ETCS στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, το σύστημα έχει εγκατασταθεί στον άξονα και απομένουν δύο τμήματα προκειμένου να δοθεί η άδεια λειτουργίας για το σύνολό του, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πολύ θετική».

«Ζητούμε να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες», τόνισε η κ. Μοντσεράτ, προσθέτοντας ότι «εμπιστευόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία των ελληνικών αρχών».

Όπως εξήγησε, η αντιπροσωπεία συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί το τελικό κείμενο της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες των θυμάτων. Βασικός στόχος είναι να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε εκπροσώπους του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και θεσμικούς φορείς.

Στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαν η Ντολόρς Μοντσεράτ (ΕΛΚ, Ισπανία), η Ισίλντα Γκόμες (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Πορτογαλία), ο Κόσμα Ζουότοφσκι (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Πολωνία) και η Άνα Μιράντα Παζ (Πράσινοι, Ισπανία).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ