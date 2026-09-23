Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 4 ρίψεις αποβλήτων στον Κηφισό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 4 ρίψεις αποβλήτων στο φρεάτιο που οδηγούσε στον Κηφισό και στην συνέχεια στη θάλασσα.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων προχώρησε η Αστυνομία, μετά από επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ στο Αιγάλεω.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 41χρονο οδηγό βυτιοφόρου τη στιγμή που φέρεται να απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Δύο συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου 2026 δύο άτομα: ένας 41χρονος αλλοδαπός, οδηγός του βυτιοφόρου, και ένας 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ατόμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες είχαν ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο και διαπίστωσαν τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.

Τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό

Μετά τον εντοπισμό του βυτιοφόρου, στο πρατήριο κλήθηκε περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Βάσει των αποτελεσμάτων του αναλυθέντος δείγματος και των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του αποβλήτου, όπως η έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και η υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Τα απόβλητα διοχετεύονταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και από εκεί στον Κηφισό ποταμό, με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.

Έλεγχος της ΕΥΔΑΠ με κάμερα

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο πραγματοποίησε έλεγχο με ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός του πρατηρίου κατέληγε στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό.

Η συγκεκριμένη πρακτική, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων, ενώ ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πρόστιμα και κατάσχεση του βυτιοφόρου

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.348 ευρώ.

Τα πρόστιμα αφορούν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης.

Το βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Η Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. συνεχίζει τους ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πρακτικών που μπορεί να προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=atHqJHdMlcg}

Τι απαντά η εταιρεία Παπαδοπούλου

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από το εργοστάσιο του Ταύρου με προορισμό το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης, έχοντας την πλήρη υποχρέωση να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διατάξεις.

Πλέον, κρίσιμο στοιχείο για τις Αρχές είναι η διασταύρωση των παραστατικών παραλαβής και παράδοσης των συγκεκριμένων φορτίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαδρομή που ακολούθησαν τα απόβλητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmfp01crdxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήδη επιβαρυμένος ο Κηφισός

Για την κατάσταση του Κηφισού μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως ανέφερε, ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο. Η ρύπανση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται κυρίως με αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και έχει καταγραφεί κίνδυνος για τα υπόγεια ύδατα και τη δημόσια υγεία.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι η πρόσφατη επιβεβαιωμένη απόρριψη όξινου φορτίου, πέρα από την ίδια την επιβάρυνση που προκαλεί, ενδέχεται να έχει κινητοποιήσει ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να έχει εντείνει το πρόβλημα.

«Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά την φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στην φυσιολογική ροή του νερού», δήλωσε.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται

Ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι απαιτείται άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό, με τη χρήση φορητών αναλυτών pH και αγωγιμότητας.

Παράλληλα, θα πρέπει να διασταυρωθούν οι δηλώσεις αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν φαινόμενα παράνομης απόρριψης.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης την εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με «έξυπνους» αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος.

Τέλος, τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των κυρώσεων, ώστε το πρόστιμο για την παράνομη απόρριψη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη».