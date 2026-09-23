Ο Good Job Nicky μίλησε για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο και την έντονη κριτική που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Good Job Nicky παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, και στην έντονη κριτική που του ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, με τον νεαρό καλλιτέχνη να αναφέρει ότι δεν ενοχλήθηκε από τα αρνητικά σχόλια ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και ο πατέρας του:

«Καθόλου (σ.σ δεν με στεναχωρεί). Η μουσική, κατά κύριο λόγο είναι η ανθρωπιά… Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες, το λιγότερο, και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει ουσιαστικά εγγόνια… Όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο…».

«Ο Γιάννης Πάριος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής»

Και συνέχισε: «Τώρα μιλάω σαν συνάδελφος, όχι σαν γιος του. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτό τον τρόπο…».

Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky, μίλησε για τον πατέρα του από την σκοπιά που τον έβλεπε μεγαλώνοντας: «Όταν ένας άνθρωπος έχει θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του, έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα. Γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής για να μπορέσει να αφήσει μία παρακαταθήκη στη χώρα μας με αυτό τον τρόπο… Είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μία καριέρα τόσο, μα τόσο πετυχημένη. Είναι παρακαταθήκη αυτό το πράγμα».

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