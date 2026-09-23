Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι ο θεσμός των αδειών των κρατουμένων «είναι αυτός που είναι και πρέπει να υπάρχει».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διασπείρει fake news για το θεσμό των αδειών τόνισε o Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαρίνος Σκανδάμης στην εκπομπή News Pulse στη Ναυτεμπορική TV και τους δημοσιογράφους Κώστα Καλέτσιο και Χριστίνα Κουσουνή απαντώντας στη δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη μετά από ανακοίνωση του Τομέα της ΕΛΑΣ που ζητούσε την παραίτηση του για την άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο Αλκέτ Ριζάι που διαφεύγει αυτή τη στιγμή της σύλληψης.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαρίνος Σκανδάμης, κατηγόρησε τον κ. Χρυσοχοΐδη για fake news και δηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Όπως τόνισε «είναι εξαιρετικά υποκριτικό από την κυβέρνηση της Ν.Δ. που πετσόκοψε τον θεσμό των αδειών με επανειλημμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, να επικαλείται τώρα το σωφρονιστικό φιλελευθερισμό για να ξεφύγει από τις ευθύνες της για την διαφυγή του Ριζάι του νούμερο 1 δημοσίου κινδύνου αυτή τη στιγμή που διαφεύγει της σύλληψης».

Επισήμανε πως ο θεσμός των αδειών των φυλακισμένων, είναι αυτός που είναι και πρέπει να υπάρχει. Όμως «μετά από κάθε άδεια, όταν είναι να χορηγηθεί νέα άδεια, εξετάζεται και πάλι η επικινδυνότητα του κρατουμένου, αν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή κινδύνου φυγής, ή τελέσεως νέων εγκλημάτων. Δεν χορηγείται άδεια». Και όπως εξήγησε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με τον Ριζάι και τον αρχιφύλακα να αγκαλιάζονται και τη στυγερή δολοφονία κρατούμενου λίγο μετά, παρουσία του Ριζάι προκύπτουν ερωτηματικά τόσο για το αν έχει χαθεί ο έλεγχος των Φυλακών, αλλά και την ενημέρωση που παρείχε το FBI στο υπουργείο και στο Συμβούλιο των Φυλακών.

Απάντησε μάλιστα σε υψηλούς τόνους στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που τον κατηγόρησε δημόσια πως χορηγούσε άδειες ως υπεύθυνος της Επιτροπής Αδειών, πως δεν έχει διαβάσει τη νομοθεσία, καθώς «την αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών την έχει το Συμβούλιο του άρθρου 70 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που αποτελείται σε κάθε φυλακή από τον τοπικό εισαγγελέα ως πρόεδρο, τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης και τον κοινωνικό λειτουργό και δευτεροβάθμιο» τονίζοντας πως δεν εμπλέκεται στην χορήγηση αδειών το Υπουργείο, ούτε επομένως και ο Γενικός Γραμματέας, κατηγορώντας τον υπουργό ότι σκοπίμως και δολίως σκορπά fake news.

Στη συνέχεια, ζήτησε εκ νέου την παραίτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και των υπευθύνων για τις πολιτικές ευθύνες καθώς δεν εφάρμοσαν «αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, την επανεκτίμηση της χορήγησης στον κρατούμενο, ο οποίος είχε άμεση σχέση με τον αρχιφύλακα και βρέθηκε στον τόπο ενός εγκλήματος και ελέγχεται και αυτό».

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