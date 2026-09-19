Αναλυτικά η δήλωση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

Σφοδρή επίθεση στην πολιτική και διοικητική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξαπολύει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., Μαρίνος Σκανδάμης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από τις φυλακές Δομοκού, στο οποίο εμφανίζεται ο Αλκέτ Ριζάι να κατευθύνεται προς το αρχιφυλακείο λίγο πριν από τη δολοφονία του κρατούμενου Αντώνη Παπαδάτου.

Ο κ. Σκανδάμης θέτει σειρά ερωτημάτων για τους χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τη δολοφονία, αλλά και για τη συνέχιση της χορήγησης αδειών στον Ριζάι, ο οποίος σήμερα αναζητείται από τις Αρχές, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την τελευταία άδειά του ενώ ζητά τώρα την παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Δήλωση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ. Μαρίνου Σκανδάμη

«Η δημοσίευση του βίντεο που δείχνει τον ισοβίτη Αλκέτ Ριζάι να εισέρχεται στο αρχειοφυλακείο των φυλακών Δομοκού, όπου παρουσία του λίγο μετά έγινε η στυγερή δολοφονία του κρατουμένου Αντώνη Παπαδάτου, καταδεικνύει τα τεράστια κενά και τις τεράστιες ελλείψεις στα ζητήματα ασφαλείας για τις οποίες έχει απόλυτη ευθύνη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ούτε ο αρμόδιος Υπουργός, ούτε ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δεν ζήτησαν παρότι είχαν ευθύνη από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, τη μεταγωγή του κρατουμένου Ριζάι σε άλλη φυλακή, αλλά και το γεγονός ότι συνεχίστηκαν να χορηγούνται άδειες στον κρατούμενο αυτόν τις οποίες εκμεταλλεύτηκε για να διαφύγει στην τελευταία άδειά του, αποδεικνύει επίσης ότι υπάρχει απόλυτη πολιτική και διοικητική ευθύνη.

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Η ευθύνη αυτή αφορά βεβαίως και την ηγεσία του «FBI» η οποία όφειλε να ειδοποιήσει και να έχει λάβει μέτρα και προληπτικά και κατασταλτικά όπου ήθελε χρειαστεί βάσει της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και τη διοίκηση των φυλακών.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή με ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Νο 1 καταζητούμενος κακοποιός διαφεύγει με ό,τι συνεπάγεται σε κίνδυνο για όλη την κοινωνία.

Ζητάμε τώρα την παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Γενικού Γραμματέα αρμόδιου για τις μεταγωγές και για τις φυλακές, αλλά και επίσης όσων άλλων διοικητικά είναι υπεύθυνοι και εμπλέκονται σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο».

{https://www.youtube.com/watch?v=yKGjCXjvgzc}