Tην πόρτα του ανακριτή Λαμίας πέρασε το πρωί ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, προκειμένου να καταθέσει στον Ανακριτή όσα γνωρίζει για τη δολοφονία του 43χρονου κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού, στο παλιό Αρχιφυλακείο, τον Φεβρουάριο.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με κλούβα και περιπολικά να τον συνοδεύουν, ενώ η κατάθεση διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Tο όνομα του Ριζάι συνδέθηκε με το σημείο του εγκλήματος. Ωστόσο, από το υλικό της προανάκρισης προκύπτει ότι βρισκόταν στον χώρο νωρίτερα για προσωπικό λόγο υγείας και δεν ήταν μπροστά στο αιματηρό περιστατικό. Παρά τα βίντεο που τον δείχνουν εντός των φυλακών, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην εκτέλεση της δολοφονίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7mzofjuv21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναπαράσταση του εγκλήματος έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου όπου ο Ριζάι θα μεταφερθεί από τις Φυλακές Τρικάλων για να συνεισφέρει στη διαδικασία. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου, όταν ο 43χρονος Έλληνας βαρυποινίτης, καταδικασμένος για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, έπεσε νεκρός από διπλό πυροβολισμό μέσα στο παλιό Αρχιφυλακείο από 38χρονο Βούλγαρο βαρυποινίτη, μπροστά στα μάτια του 50χρονου Αρχιφύλακα. Ο δράστης ομολόγησε ότι πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στο κεφάλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκδοχή του ότι το θύμα προσπάθησε να πυροβολήσει τον Αρχιφύλακα δεν έγινε πιστευτή και ο δράστης κατηγορείται για εν ψυχρώ δολοφονία, ενώ ο Αρχιφύλακας προφυλακίστηκε ως συνεργός. Την ίδια περίοδο, δύο έμπειροι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παραιτήθηκαν, προκαλώντας αλλαγές στις Φυλακές Δομοκού και εντείνοντας τις ανησυχίες για τη λειτουργία και την ασφάλεια του καταστήματος. Η κατάθεση του Ριζάι θεωρείται καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αναπαράσταση του εγκλήματος, καθώς μπορεί να ρίξει φως στα κρίσιμα σημεία της αιματηρής επίθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg5vl6xwbs9?integrationId=40599y14juihe6ly}