Η ιστορία ενός Νεάντερταλ με χαλασμένο δόντι έμελε να δώσει νέα στοιχεία στους επιστήμονες για τις δεξιότητές του είδους πριν από περίπου 59.000 χρόνια.

Τότε ένας Νεάντερταλ υπέφερε από φρικτό πονόδοντο, λόγω ενός χαλασμένου τραπεζίτη στην κάτω γνάθο. Το δόντι αυτό βρέθηκε σε ένα σπήλαιο στη Σιβηρία και έχει ενδείξεις «οδοντιατρικών εργασιών» που έγιναν με ένα μικρό, πέτρινο εργαλείο, προκειμένου να μειωθεί ο πόνος. Οι ερευνητές ισχυρίζονται πως το δόντι είναι η απόδειξη ότι οι Νεάντερταλ ήταν ικανοί να κάνουν «οδοντιατρικές εργασίες» δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν από το δικό μας είδος. Είναι μια ακόμη απόδειξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων που είχαν τα εξαφανισμένα ξαδέλφια του Homo sapiens.

Το δόντι ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο Τσαγκίρσκαγια της Ρωσίας, μια τοποθεσία πλούσια σε απολιθώματα Νεάντερταλ, στη νότια Σιβηρία. Στο κέντρο του γομφίου υπάρχει μια βαθιά τρύπα που φτάνει μέχρι τον πολφό, όπου βρίσκονται οι νευρικές απολήξεις και τα αιμοφόρα αγγεία. Τα σημάδια στο δόντι και το σχήμα της τρύπας δείχνουν ότι επρόκειτο για σκόπιμη αλλαγή και όχι για τυχαία φθορά. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο Νεάντερταλ με το χαλασμένο δόντι έζησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας αυτό το δόντι μετά την «επέμβαση».

Πειράματα που έγιναν σε τρία δόντια σύγχρονων ανθρώπων δείχνουν ότι μια τρύπα τέτοιου σχήματος, με τα ίδια μοτίβα αυλακώσεων, θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τη διάτρηση του γομφίου με ένα πέτρινο εργαλείο, παρόμοιο με εκείνα που βρέθηκαν στο σπήλαιο.

Ωστόσο, αυτό το δόντι είναι το παλαιότερο γνωστό παράδειγμα «επεμβατικής οδοντιατρικής χειρουργικής», σύμφωνα με την αρχαιολόγο Ξένια Κολομπόβα, του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας του Σιβηρικού Παραρτήματος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Η Κολομπόβα ήταν η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLOS One. «Είναι σημαντικό, επειδή αποδεικνύει ότι οι Νεάντερταλ διέθεταν εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες, μπορούσαν να σχεδιάσουν μια ιατρική στρατηγική, κάτι που καταρρίπτει την παρωχημένη άποψη ότι μόνο οι σύγχρονοι άνθρωποι επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά», εξήγησε.

«Η διαδικασία απαιτούσε να διαγνωστεί η πηγή του πόνου, να κατανοήσουν ότι η αφαίρεση του χαλασμένου ιστού θα ανακούφιζε τον ασθενή, να επιλέξουν σκόπιμα το κατάλληλο πέτρινο εργαλείο και να τρυπήσουν με ακρίβεια το δόντι, με ελεγχόμενες κινήσεις», εξήγησε.

Ο Νεάντερταλ που υποβλήθηκε σε αυτήν την πρωτόγονη θεραπεία ήταν ενήλικος, ωστόσο οι ερευνητές δεν κατάφεραν να καθορίσουν το φύλο του, με βάση μόνο το δόντι. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Νεάντερταλ, ανάμεσά τους και εκείνος με το χαλασμένο δόντι, χρησιμοποιούσαν οδοντογλυφίδες για να απομακρύνουν τα υπολείμματα τροφής από τα δόντια τους.

Οι παλαιότερες ενδείξεις οδοντιατρικής επέμβασης, μέχρι σήμερα, είχαν βρεθεί στο δόντι ενός Homo sapiens που ανακαλύφθηκε στην Ιταλία, ήταν ηλικίας περίπου 14.000 ετών. Το δόντι εκείνο είχε επίσης μια κουφάλα που την είχαν ξύσει και καθαρίσει με ένα πέτρινο εργαλείο.

Οι Νεάντερταλ είχαν πιο στιβαρή σωματική διάπλαση από τους σύγχρονους ανθρώπους και μεγαλύτερα τόξα φρυδιών. Ήταν έξυπνοι, χρησιμοποιούσαν περίπλοκες τεχνικές στο ομαδικό κυνήγι, δημιουργούσαν τέχνη, είχαν συμβολικά αντικείμενα και είχαν αναπτύξει προφορικό λόγο. Εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα φέρουν στο DNA τους ένα μικρό ποσοστό DNA των Νεάντερταλ, λόγω της επιμιξίας τους με τους Homo sapiens.

Η δεύτερη συγγραφέας της μελέτης, η Λίντια Ζότκινα, επισήμανε ότι η οδοντιατρική επέμβαση θα πρέπει να ήταν πολύ επώδυνη για τον ασθενή. «Νομίζω ότι είναι απόδειξη μιας εκπληκτικής δύναμης θέλησης. Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα έκαναν μια τέτοια επέμβαση χωρίς αναισθητικό ή ειδικό εξοπλισμό; Ή κάποιους που θα την άντεχαν; Κάθε φορά που το σκέφτομαι, τους θαυμάζω», σχολίασε.

Η τρύπα του τραπεζίτη κάλυπτε σχεδόν ολόκληρη τη μασητική επιφάνεια του δοντιού. Σύμφωνα με την Κολομπόβα, τα πειράματα έδειξαν ότι η αποτελεσματικότερη τεχνική για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν μια περιστροφική κίνηση με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα μικρό, λίθινο εργαλείο. Η Ζότκινα έκανε τα πειράματά της με ένα μικρό εργαλείο από ίασπη. Παρόμοια εργαλεία έχουν βρεθεί στο σπήλαιο και ανάγονται στην εποχή της κατοίκησής του από τους Νεάντερταλ. «Υποθέσαμε επίσης ότι η κοιλότητα που δημιουργήθηκε μπορεί να σφραγίστηκε με κάτι», με κάποια ουσία όπως το κερί, είπε η Ζότκινα, σημειώνοντας όμως ότι δεν έχουν βρεθεί τέτοιες αποδείξεις.

Στην Τσαγκίρσκαγια, οι Νεάντερταλ κυριάρχησαν πριν από περίπου 59.000 - 49.000 χρόνια. Εκεί ήταν η βάση τους: τεμάχιζαν και κατανάλωναν κρέας βίσονα και αλόγου και μεγάλωναν τα παιδιά του, όπως δείχνουν τα νεογιλά δόντια που βρέθηκαν στη σπηλιά.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ