Ο ηθοποιός είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο με τρεις κατηγορίες για επίθεση με θανατηφόρο όπλο με πρόθεση δολοφονίας.

Συνελήφθη ο ηθοποιός του «Hunger Games» Ethan Jamieson. Αυτή τη φορά με κατηγορία πλημμελήματος για φερόμενη παραβίαση εντολής με κατοχή πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, που επικαλείται το TMZ, ο Jamieson συνελήφθη στην κομητεία Wake της Βόρειας Καρολίνας στις 12 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τις αρχές παραβίασε μια έγκυρη προστατευτική εντολή που είχε εκδοθεί εναντίον του.

Ο Jamieson, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο «Hunger Games» - είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Απρίλιο για τρεις κατηγορίες επίθεσης με θανατηφόρο όπλο με πρόθεση δολοφονίας.

Στις 23 Μαρτίου ο Ethan Jamieson, φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις άνδρες, οι οποίοι αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα ως E.F., J.M. και K.W., στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας, με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών.

Του επιβλήθηκε εγγύηση 150.000 δολαρίων, την οποία, σύμφωνα με τα έγγραφα, εξασφάλισε. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 10 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του TMZ