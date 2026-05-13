Η επίσκεψη Νετανιάχου έφερε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ στο αποκορύφωμα του πολέμου εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη συνάντησή τους.

«Αυτή η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Νετανιάχου και ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ συναντήθηκαν στο Αλ- Αΐν, στα σύνορα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Η συνάντησή τους διήρκεσε αρκετές ώρες.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, για τον συντονισμό στρατιωτικών ενεργειών, ανέφερε η ίδια πηγή. Η WSJ είχε δημοσιεύσει πρώτη πληροφορίες για επίσκεψη του Μπαρνέα στα ΗΑΕ.

Αφού έγιναν στόχος, κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα ΗΑΕ ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήταν η πρώτη ισλαμική χώρα που υπέγραψε την αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ ακολούθησαν το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν, μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ, το 2020.

Όμως, τα ΗΑΕ προχώρησαν πολύ περισσότερο τη σύσφιξη των σχέσεων, σε μία de facto συμμαχία, αναφέρει το Reuters, επισημαίνοντας πως η χώρα βλέπει τη σχέση με το Ισραήλ ως μοχλό περιφερειακής επιρροής και μοναδικό κανάλι επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. Η μυστική συνάντηση του Νετανιάχου με τον μπιν Ζαγέντ είναι το τελευταίο ορόσημο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη συμμαχία στη Μέση Ανατολή, σχολιάζει ο Guardian.

Το Ισραήλ έστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συστοιχίες από το Iron Dome και προσωπικό για τον χειρισμό τους, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Κάτι που αποκάλυψε την Τρίτη ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετική» τη σχέση των δύο χωρών.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, έβαλαν στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από ό,τι τα γειτονικά κράτη, χτυπώντας πολιτικές και ενεργειακές υποδομές.

Η αποκάλυψη για το ταξίδι του Νετανιάχου έρχεται μετά τις πληροφορίες πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επιτεθεί κρυφά στο Ιράν, μεταξύ άλλων σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν, στις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με τη WSJ.