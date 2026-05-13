Οι αναλυτές κρίνουν πως η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σχεδόν σίγουρα θα παρουσιαστεί ως επιτυχία και από τους δύο ηγέτες.

Η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο, έχει κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα το Ιράν. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η συνάντησή τους μπορεί να σταθεροποιήσει μεν, την ατμόσφαιρα για ένα διάστημα αλλά το αν σταθεροποιεί την ίδια τη σχέση ΗΠΑ - Κίνας είναι ένα πολύ πιο δύσκολο ερώτημα.

Αναλυτές του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων κρίνουν πως οι δύο ηγέτες έχουν διαφορετικούς στόχους από τη συνάντησή τους αλλά και οι δύο προσβλέπουν σε μία κατανόηση πέρα από το επικοινωνιακό κέρδος.

Το Ιράν παραμένει το κύριο «μπαλαντέρ». Η Ουάσινγκτον θέλει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει την οικονομική του στάση ως μοχλό πίεσης έναντι της Τεχεράνης για να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιμάκωσης και στη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών. Η Κίνα, εν τω μεταξύ, έχει τους δικούς της λόγους για να αποφύγει την παρατεταμένη αναστάτωση στον Κόλπο: εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια ευρύτερες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική αστάθεια. Τα συμφέροντά τους ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την αποκλιμάκωση από ό,τι παραδέχεται δημόσια κάθε πλευρά. Οι σιωπηρές συνεννοήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, τις ενεργειακές ροές ή τα διπλωματικά μηνύματα είναι επομένως εύλογες, ακόμη και αν δεν προκύψει επίσημη ανακοίνωση από τη Σύνοδο Κορυφής.

Η επίσκεψη σχεδόν σίγουρα θα παρουσιαστεί ως επιτυχία και από τους δύο ηγέτες. Ο Τραμπ θα δώσει έμφαση στις συμφωνίες, την πρόσβαση στην αγορά και την αποκατεστημένη διπλωματία. Ο Σι Τζινπίνγκ θα δώσει έμφαση στη σταθερότητα, τον σεβασμό και την κεντρική θέση της Κίνας στις παγκόσμιες υποθέσεις. Και οι δύο αφηγήσεις θα περιέχουν κάποια αλήθεια, επειδή οι δύο ηγέτες απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Για τον Τραμπ, η Σύνοδος Κορυφής αφορά την επίδειξη δύναμης, Για τον Σι Τζινπίνγκ από την άλλη, αφορά στη διαχείριση του ανταγωνισμού χωρίς παραχώρηση στρατηγικού εδάφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαφορετικοί στόχοι

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2017, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα είχαν ήδη επιτύχει τον ελάχιστο στόχο τους. Η ίδια η επίσκεψη ήταν το επίτευγμα. Σε μια περίοδο που ορίζεται από την κλιμάκωση των δασμών, τους τεχνολογικούς περιορισμούς και τα ενεργειακά σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, η απλή αποκατάσταση της εμπλοκής σε επίπεδο ηγετών επιτρέπει και στις δύο κυβερνήσεις να διεκδικήσουν σταθερότητα χωρίς να επιλύσουν τις υποκείμενες πηγές αστάθειας.

Πέρα από αυτό, ωστόσο, κρίνουν οι αναλυτές πως οι δύο πλευρές επιδιώκουν πολύ διαφορετικούς στόχους. Η απόκλιση είναι τόσο έντονη που η φαινομενική συμμετρία της συνόδου κορυφής θα πρέπει να ερμηνευτεί ως προειδοποίηση, όχι ως καθησυχασμός.

Υπόθεση Ιράν

Η προσέγγιση της Κίνας στο θέμα του Ιράν καθοδηγείται κυρίως από οικονομικά κίνητρα. Η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας αργού πετρελαίου από το Ιράν παρά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τεχεράνη, και έχει μια μακροπρόθεσμη, 25ετή, εμπορική συμφωνία και επενδυτική συμφωνία υποδομών ύψους 400 δισ. δολαρίων με το Ιράν. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μετά το τέλος του πολέμου, ανεξάρτητα από το αν υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ που ικανοποιεί τον Τραμπ, η Κίνα πιθανότατα θα είναι η κύρια πηγή ανταλλακτικών, πρώτων υλών και τεχνογνωσίας που θα επιτρέψουν στο Ιράν να ανοικοδομήσει όχι μόνο την κατεστραμμένη οικονομία του, αλλά και τη βιομηχανία όπλων του.

Ο Τραμπ, από την άλλη θέλει από την Κίνα όχι μόνο να πιέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη για μία συμφωνία αλλά και να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η συνθήκη έχει ένα ενδιαφέρον για τον Σι Τζινπίνγκ ο οποίος μπορεί να δείξει ευελιξία και να ζητήσει ανταποδοτικά οφέλη για την Κίνα. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι οι Κινέζοι δεν θα βιαστούν να ανταποκριθούν στο αίτημα του Τραμπ για βοήθεια και αν χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στην Τεχεράνη, θα το κάνουν ήπια και χωρίς να πιέσουν πολύ. Ο λόγος είναι ότι η Κίνα έχει αντικρουόμενα παγκόσμια και οικονομικά συμφέροντα, ειδικά όσον αφορά την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στην πράξη, το Ιράν αποτελεί μέρος του αντιαμερικανικού, αντιδυτικού στρατοπέδου μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται επί του παρόντος για τη συμφωνία που θέλει ο Τραμπ, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν και θα προκαλέσει στην Κίνα την απώλεια της σταθερής της θέσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η εσωτερική πίεση του Τραμπ

Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση. Η άνοδος των τιμών ενέργειας που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, η αστάθεια της αγοράς και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν περιπλέξει τα οικονομικά μηνύματα της κυβέρνησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Λευκός Οίκος πιθανότατα επιδιώκει τρία σημεία από το Πεκίνο: ορατή κινεζική υποστήριξη για αποκλιμάκωση με την Τεχεράνη, μεγάλες δεσμεύσεις για αγορές - αεροσκάφη Boeing, γεωργικά προϊόντα και ενεργειακά προϊόντα - και μια αρκετά σταθερή εμπορική εκεχειρία για να παρουσιαστεί ως απόδειξη ότι η αντιπαράθεση μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε συμφωνίες. Για τον Τραμπ, το πολιτικό «ρολόι» λήγει τον Νοέμβριο.

Αντίθετα ο Σι Τζινπίνγκ έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Για το Πεκίνο, η ίδια η επίσκεψη Τραμπ έχει έχει εγχώρια και γεωπολιτική αξία. Η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να παλεύει με την αδύναμη ζήτηση των νοικοκυριών, την επίμονη αποπληθωριστική πίεση και την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα, αλλά η προτεραιότητα του Πεκίνου παραμένει η σταθερότητα και η στρατηγική υπομονή παρά οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται να πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός με την Ουάσινγκτον θα ενταθεί ξανά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ή μόλις ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα. Από αυτή την οπτική, ο στόχος δεν είναι η συμφιλίωση αλλά ο χρόνος: η διατήρηση της εξωτερικής σταθερότητας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης θέσης της Κίνας.

Η ασυμμετρία, μεταξύ του σύντομου πολιτικού χρονικού ορίζοντα του Τραμπ και της μεγαλύτερης στρατηγικής υπομονής του Σι Τζινπίνγκ, θα διαμορφώσει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων. Η επανειλημμένη συζήτηση στην Ουάσινγκτον για πολλαπλές συναντήσεις του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του φέτος μπορεί να έχει αποδυναμώσει τον μοχλό των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας ένα ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον για εμπλοκή σε επίπεδο ηγετών.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι, από την άλλη, πιθανότατα υπολογίζουν ότι ο Τραμπ χρειάζεται ορατά αποτελέσματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές περισσότερο από ό,τι ο Σι Τζινπίνγκ χρειάζεται ουσιαστικό συμβιβασμό. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι, κατά τους αναλυτές, ένα πακέτο προσεκτικά σχεδιασμένων αλλά περιορισμένων συμφωνιών.

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, μέτρια χαλάρωση των εντάσεων στον έλεγχο των εξαγωγών, επανέναρξη των αποστολών σπάνιων γαιών και τις κινεζικές αγορές αμερικανικών αγαθών. Μπορεί επίσης να υπάρξουν νέες διμερείς ομάδες εργασίας για το εμπόριο ή τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μαζί με την οικεία ρητορική περί «υπεύθυνου ανταγωνισμού».

Ως απόδειξη σταθεροποίησης θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και ορισμένες μικρές προσαρμογές στη διατύπωση που σχετίζεται με την Ταϊβάν. Αυτό όμως θα γίνει ως ελάχιστη ουσιαστική υποκείμενη αλλαγή πολιτικής. Αυτό που είναι πολύ λιγότερο πιθανό είναι η ουσιαστική πρόοδος στα διαρθρωτικά ζητήματα που καθοδηγούν τη σχέση: τις βιομηχανικές επιδοτήσεις της Κίνας, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την ευρύτερη ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στην κινεζική οικονομία.

Αυτή η βαθύτερη ανισορροπία είναι αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Σύνοδος Κορυφής, ακόμη και αν, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα το κάνει. Η εμπορική σύγκρουση δεν είναι ουσιαστικά διμερής αλλά μακροοικονομική. Τα επίμονα εξωτερικά πλεονάσματα της Κίνας αντανακλούν δομικά αδύναμη κατανάλωση των νοικοκυριών και εξαιρετικά υψηλή βιομηχανική ικανότητα. Οι δασμοί μπορεί να ανακατευθύνουν αυτά τα πλεονάσματα γεωγραφικά, αλλά δεν τα εξαλείφουν.

Ένα πιο σοβαρό διμερές πλαίσιο θα συνέδεε τη σταθερή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και τους περιορισμούς στην τεχνολογία με σταδιακές μεταρρυθμίσεις στην πλευρά της κατανάλωσης από την Κίνα ενώ παράλληλα θα έδινε στο Πεκίνο μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην εμπορική και επενδυτική πολιτική. Καμία πλευρά δεν φαίνεται επί του παρόντος όμως πολιτικά προετοιμασμένη για αυτή τη συζήτηση.