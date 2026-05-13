Η Κίνα, για να «καλοπιάσει» τον Τραμπ πριν την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ενέκρινε μεταξύ άλλων, την προβολή δύο ταινιών του Χόλιγουντ, το «The Devil Wears Prada 2» και το «Michael».

Με γρήγορα βήματα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα κατέβει 39 σκαλιά στρωμένα με κόκκινο χαλί έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού του Πεκίνου, ένα πολιτικό ορόσημο στην καρδιά της κινεζικής πρωτεύουσας. Η ετοιμασίες για την επίσκεψη Τραμπ είναι σχεδόν χορογραφημένες.

Κάθε βήμα είναι χρονικά προγραμματισμένο έτσι ώστε να περνάει δίπλα από κορυφαίους αξιωματούχους των κινεζικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, φτάνοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο κόκκινο χαλί μέσα σε δευτερόλεπτα από την άφιξη του καλεσμένου του, του Ντόναλντ Τραμπ. Με το σύνθημα, θα ξεκινήσει η τελετουργική μουσική.

Αυτό το επίπεδο ακριβούς σχεδιασμού, ανά δευτερόλεπτο, που επιδείχθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο το 2017, θα εφαρμοστεί ξανά από την Πέμπτη, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να να επισκεφθεί τον Ναό του Ουρανού, έναν αρχαίο τόπο λατρείας όπου οι αυτοκράτορες κάποτε προσεύχονταν για καλές σοδειές, και το Zhongnanhai, την έδρα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος, για το οποίο λίγα αποκαλύπτονται δημόσια.

«Οι Κινέζοι είναι πολύ, πολύ σχολαστικοί. Θέλουν να σχεδιάζουν τα πάντα με μεγάλη ακρίβεια», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κλάιν, ένας συνταξιούχος Αμερικανός διπλωμάτης που βοήθησε στην οργάνωση της επίσκεψης του Τραμπ το 2017 και τώρα είναι ανώτερος συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας FGS Global.

Ο απρόβλεπτος Τραμπ

Οι συνομιλίες με έναν πρόεδρο τόσο απρόβλεπτο όσο ο Τραμπ αποτελούν μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση για άτομα που έχουν εμμονή με την ακρίβεια. Οι διπλωμάτες αρκεί να δουν την πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ιάπωνα ομόλογό του, όπου αστειεύτηκε για την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι ανάλογο.

«Νομίζω ότι ο αυθορμητισμός όταν μιλάει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί», δήλωσε η Σάρα Μπέραν, πρώην ανώτερη Αμερικανίδα διπλωμάτης που βοήθησε στην οργάνωση της προηγούμενης επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα το 2017 και της συνάντησης του Σι Τζινπίνγκ με τον Μπάιντεν το 2023. Η Μπέραν προβλέπει ότι το Πεκίνο θα περιορίσει την πρόσβαση στα ΜΜΕ για να αποφύγει την ευρεία δημοσιοποίηση τυχόν άτοπων σχολίων.

Στα παρασκήνια, αξιωματούχοι κατώτερου και ανώτερου επιπέδου και από τις δύο χώρες εργάζονται εδώ και μήνες για να βελτιώσουν τα πολιτικά μηνύματα.

Από την κινεζική πλευρά, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά, ειδικά κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά χορογραφημένων δημόσιων εκδηλώσεων.

Ο απώτερος στόχος των Κινέζων αξιωματούχων είναι να παρουσιάσουν τον ηγέτη τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας παράλληλα τον καλεσμένο τους να αισθάνεται ότι τυγχάνει του κατάλληλου σεβασμού. Κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Τραμπ το 2017, τον υποδέχτηκαν με μια εξαιρετικά σπάνια ιδιωτική ξενάγηση στην Απαγορευμένη Πόλη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας παράστασης όπερας του Πεκίνου, και μια τελετή υποδοχής με δεκάδες παιδιά που ζητωκραύγαζαν.

Αυτή τη φορά, η ίδια η παρουσία του Τραμπ στην Κίνα σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, που δημιουργήθηκε από την απόφασή του να εξαπολύσει επιθέσεις στο Ιράν, αποτελεί από μόνη της μια νίκη για το Πεκίνο.

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι εδώ και οι δύο ηγέτες μπόρεσαν να έχουν χρόνο για μία τετ α τετ συνάντηση μεταξύ τους είναι ήδη ένα σημαντικό αποτέλεσμα και μια επιτυχία», δήλωσε στο CNN κινεζική πηγή που γνωρίζει το θέμα

«Πάντα μια εκπληκτική παράσταση»

Το παγκόσμιο πολιτικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά από το 2017, όταν το Πεκίνο υλοποίησε μία μοναδικά σχεδιασμένη επίσκεψη για τον Τραμπ.

«Κάθε λεπτομέρεια αντανακλούσε επίπονη δεξιοτεχνία και προετοιμασία» για να δημιουργήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα και να «μειώσει την καχυποψία, να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνει την Ουάσινγκτον να λάβει περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα της Κίνας κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής», ανέφεραν τότε τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Σι Τζινπίνγκ ξενάγησε προσωπικά τον Τραμπ στην Απαγορευμένη Πόλη, κλείνοντας το τεράστιο συγκρότημα του παλατιού για το κοινό, ώστε ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ να μπορέσουν να απολαύσουν μια ιδιωτική παράσταση όπερας του Πεκίνου και να θαυμάσουν τις εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιούνται στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αργότερα ο Κινέζος πρόεδρος φιλοξένησε τον Τραμπ σε ένα πλούσιο συμπόσιο, με τον Αμερικανό ομόλογό του να γίνεται ο πρώτος ξένος ηγέτης που δειπνεί μέσα στην Απαγορευμένη Πόλη από την ίδρυση της σύγχρονης Κίνας.

Οι τιμητικές φρουρές του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας του, πέρασαν από κύκλους αυστηρών ελέγχων και εντατικής εκπαίδευσης για να επιλεγούν για την επιθεώρηση του Τραμπ στην πλατεία Τιενανμέν, με τους άνδρες φρουρούς να έχουν ύψος περίπου 1,88 εκατοστά και τις γυναίκες μέσο ύψος 1,75 εκατοστά.

Αρκετές δεκάδες παιδιά που φοιτούν σε κοντινά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων 10 Αμερικανών παιδιών από το εξωτερικό, επιλέχθηκαν επίσης για να καλωσορίσουν τον Τραμπ, ώστε να νιώσει τη ζεστασιά και την ειλικρίνεια της φιλίας της Κίνας, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών ΜΜΕ εκείνη την εποχή. «Όταν η επίσκεψη πραγματοποιείται στην Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει τις κρατικές επισκέψεις καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος έχω δει. Είναι πάντα ένα καταπληκτικό σόου. Υπάρχει ψυχαγωγία, οπότε η Κίνα είναι ένας πολύ καλός οικοδεσπότης, για αυτές τις επίσημες επισκέψεις, με την έννοια ότι δίνουν μια πραγματικά καταπληκτική παράσταση», δήλωσε ειδικός αναλυτής.

Τα προεόρτια

Αυτή τη φορά, παρά τις νέες εμπορικές εντάσεις και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο έκανε φιλικές διπλωματικές χειρονομίες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ. Στα τέλη Απριλίου, ανακοίνωσε ότι θα στείλει δύο γιγάντιων πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Τα ονόματα των πάντα, Ping Ping και Fu Shuang, σημαίνουν ειρήνη και διπλή τύχη στα κινέζικα, αντίστοιχα.

Η Κίνα ενέκρινε επίσης δύο ταινίες του Χόλιγουντ, το «The Devil Wears Prada 2» και το «Michael», τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Η ιστορία του Μάικλ Τζάκσον, θα παίξει στους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας τον Μάιο. Οι πολυπόθητες θέσεις στα ταμεία των διακοπών συνήθως προορίζονται μόνο για ταινίες εγχώριας παραγωγής, επομένως η έγκριση της προβολής δύο ταινιών που είναι εμποτισμένες με την αμερικανική κουλτούρα θεωρήθηκε ως μια χειρονομία για την οικοδόμηση δεσμών ΗΠΑ - Κίνας πέρα ​​από τις κυβερνητικές σχέσεις.

Μια τεταμένη ατμόσφαιρα

Σχεδόν μια δεκαετία έχει περάσει από την τελευταία επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, και ενώ ο αριθμός των σκαλοπατιών στη σκάλα της Μεγάλης Αίθουσας παραμένει ο ίδιος, το Πεκίνο είναι τώρα πιο προετοιμασμένο να υποδεχτεί τον ηγέτη των ΗΠΑ, σχολιάζει το CNN.

Μετά από μια δεκαετία ολοένα και μεγαλύτερης αντιπαλότητας, το Πεκίνο έρχεται σε αυτή τη συνάντηση με το δικό του εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σαρωτική προσπάθεια για οικονομική αυτονομία και ένα ισχυρότερο σύνολο εργαλείων για την αντιμετώπιση των ξένων κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες. Το Πεκίνο θέλει να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να διαχειριστεί μια σχέση με τον Τραμπ και να ανοίξει το δρόμο για πιο σταθερούς δεσμούς με τις ΗΠΑ.

Ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να έχει μια επιβλητική παρουσία ως οικοδεσπότης, απέναντι σε έναν πρόεδρο που είναι γνωστός περισσότερο για το ότι βασίζεται στο ένστικτο παρά στην σχολαστική προετοιμασία. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν κάνει εξαιρετική έρευνα για να προετοιμαστούν για τυχόν απροσδόκητους ελιγμούς από την αμερικανική ομάδα.

«Οι Κινέζοι αξιωματούχοι νιώθουν πολύ άβολα με την ασάφεια ή τις εκπλήξεις. Δεν θέλουν οι ηγέτες τους να εκπλαγούν από θέματα, από ερωτήσεις που δεν ενημέρωσαν τους ηγέτες τους», δήλωσε ο Κλάιν. «Για αυτόν τον λόγο, προσπαθούν να καθορίσουν με την άλλη πλευρά όσο το δυνατόν περισσότερο την ακριβή ατζέντα, τα ακριβή θέματα που θα τεθούν και αρκετά συχνά ασκούν έντονη πίεση ώστε ορισμένα θέματα να μην τεθούν καθόλου. Δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτά», πρόσθεσε.

Το εμπόριο σίγουρα θα βρίσκεται στην ατζέντα, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν παραχωρήσεις και χαλαρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές, παράλληλα με την αναπόφευκτη συζήτηση για το Ιράν και τον αντίκτυπο του πολέμου στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Μακριά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Shi Yinhong, ακαδημαϊκός διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Renmin στο Πεκίνο, δήλωσε ότι «είναι απίθανο» η Κίνα να επιδείξει τόση μεγαλοπρέπεια για τον Τραμπ όσο το 2017.

Μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Τραμπ, οι διμερείς δεσμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μπήκαν σε μια δεκαετία επιδεινούμενης αντιπαλότητας με εντάσεις για το εμπόριο, την τεχνολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ταϊβάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα. Το Πεκίνο «πήρε αξιοσημείωτα μαθήματα», είπε ο Shi, υπονοώντας ότι η διοργάνωση μιας πλούσιας παράστασης δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερες σχέσεις.

Ο Wang Huiyao, πρώην σύμβουλος στο Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας, δήλωσε ότι το σφιχτό διήμερο πρόγραμμα, με πολλά ζητήματα προς διαπραγμάτευση, θα δυσκολέψει να φτάσει το θέαμα της τελευταίας επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο. «Αμφιβάλλω αν το επίπεδο της τελετής ή της μεγαλοπρέπειας θα ξεπεράσει την επίσκεψη του 2017», δήλωσε ο Wang, επικεφαλής του ημιεπίσημου think tank της Κίνας, Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση.

Ήδη το Πεκίνο, με την σύντομη τελετή άφιξης του Τραμπ το μεσημέρι της Τετάρτης, έδειξε ότι προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο τη μεγαλοπρέπεια - σχεδόν ιπποτικά- που του αρέσει να δέχεται.

Με πληροφορίες του CNN