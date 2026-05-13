Η ιατρική επιστήμη δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, δημιουργώντας γέφυρες εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η Επεμβατική Καρδιολογία διανύει μια εποχή εντυπωσιακών αλλαγών, με τις διαδερμικές επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων να αποτελούν πλέον μια πραγματική επανάσταση.

«Σε ένα ιατρικό περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, οι μέθοδοι αυτές αναδεικνύονται ως η πλέον σύγχρονη εναλλακτική απέναντι στις παραδοσιακές επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς. Η ανάγκη για τέτοιες καινοτόμες λύσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη συχνότητα σύνθετων περιστατικών, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς που συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλά συνυπάρχοντα νοσήματα», επισημαίνει ο κ. Μιχαήλ Ζαΐρης, Διευθυντής Επεμβατικός Καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Ο ρόλος των καρδιακών βαλβίδων

«Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της εξέλιξης», συνεχίζει ο ειδικός, «αρκεί να αναλογιστούμε ότι οι καρδιακές βαλβίδες είναι οι “ρυθμιστές” που εξασφαλίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό και επιτρέπουν την κίνησή του μόνο προς μια κατεύθυνση. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, οι βαλβίδες αυτές ενδέχεται να εκφυλιστούν ή να παρουσιάσουν βλάβες. Αυτή η σταδιακή φθορά επηρεάζει αναπόφευκτα τη συνολική λειτουργία της καρδιάς, περιορίζοντας σημαντικά τις αντοχές και την ποιότητα της καθημερινότητας του ασθενούς», τονίζει.

Από το βαρύ χειρουργείο στην ελάχιστα επεμβατική λύση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι πρότινος, η αποκατάσταση της αορτικής ή της μιτροειδούς βαλβίδας ήταν συνυφασμένη με τη διενέργεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Η προσέγγιση αυτή απαιτούσε μεγάλες τομές και ένα ιδιαίτερα βαρύ χειρουργείο, που συνεπαγόταν νοσηλεία 7 έως 10 ημερών, έντονο μετεγχειρητικό πόνο και μια επίπονη περίοδο αποκατάστασης που μπορούσε να διαρκέσει ακόμη και μήνες.

«Σήμερα, οι διαδερμικές επεμβάσεις TAVI και MitraClip έρχονται να ανατρέψουν αυτά τα δεδομένα. Ως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, επιτρέπουν την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών με εντυπωσιακά αποτελέσματα: η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας πραγματοποιείται πλέον μέσω μιας μικρής τομής μόλις 1-2 εκατοστών, ενώ η επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας επιτυγχάνεται χωρίς καν να απαιτηθεί ανοικτό χειρουργείο. Το αποτέλεσμα για τον ασθενή είναι η ταχύτατη ανάρρωση, η άμεση ανάκαμψη και η σύντομη επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες και την εργασία του», εξηγεί.

«Αυτή η νέα εποχή στην επεμβατική καρδιολογία προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση. Η μετάβαση από το “τραύμα” στη θεραπεία γίνεται πλέον με τρόπο ομαλό, ελάχιστα επεμβατικό και απόλυτα αποτελεσματικό», καταλήγει ο κ. Ζαΐρης.

*Το Metropolitan Hospital παραμένει σταθερά στην αιχμή αυτών των εξελίξεων, επενδύοντας σε τεχνολογίες και εξειδίκευση που στόχο έχουν την ταχεία ανάρρωση και, κυρίως, τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για κάθε ασθενή. Μοναδικός στόχος παραμένει η παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου που εγγυάται την ασφάλεια κάθε ανθρώπου.

Το εξειδικευμένο Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας του Metropolitan Hospital εφαρμόζει με απόλυτη επιτυχία τις διαδερμικές επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων, με αιχμή τη μέθοδο TAVI για τη βαριά στένωση αορτής και την τεχνική MitraClip για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας. Αυτές οι πρωτοποριακές τεχνικές αποτελούν την ιδανική εναλλακτική και για ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η εκτενής εμπειρία του νοσοκομείου επιβεβαιώνει την ασφάλεια των μεθόδων, επιτρέποντας στους ασθενείς να λαμβάνουν εξιτήριο μετά από μόλις 3-4 ημέρες νοσηλείας.