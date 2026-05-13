«Ας σταματήσουν τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για τριπλές Πανελλήνιες που επιτείνουν την ασφυξία που νιώθουν χιλιάδες μαθητές»

Παρέμβαση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες μαθήτριες πραγματοποίησε η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, ζητώντας από το υπουργείο Παιδείας άμεσα μέτρα στήριξης των μαθητών ενόψει των Πανελληνίων. Στην ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για «ασφυξία, ανασφάλεια και άγχος» που βιώνουν χιλιάδες παιδιά, τονίζοντας πως η υπόθεση αφορά ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο τις οικογένειες των μαθητών. «Ένα σφίξιμο στο στομάχι… Στεναχώρια… Θυμός. Για την ασφυξία που νιώθουν χιλιάδες παιδιά, για την ανασφάλεια, για το άγχος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Έκτακτες προσλήψεις ψυχολόγων σε κάθε σχολείο»

Οι γονείς ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε έκτακτες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ειδικών μόνο μία ημέρα την εβδομάδα δεν επαρκεί για τις ανάγκες των μαθητών. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε σχέδιο για Εθνικό Απολυτήριο, τριπλές Πανελλήνιες και συνυπολογισμό της σχολικής επίδοσης από μικρές ηλικίες για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

«Να αλλάξουν οι Πανελλήνιες που εξοντώνουν τα παιδιά μας»

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι δεν αρκεί μόνο η ατομική στήριξη από τις οικογένειες, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζει, γεμίζει τους νέους με φόβο για το μέλλον και την επαγγελματική ανασφάλεια. «Αυτός ο κόσμος που τα παιδιά φοβούνται πως θα αποτύχουν, που φοβούνται ότι δεν θα έχουν δουλειά που θα τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια, πρέπει να αλλάξει», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ζητά συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των μαθητών πριν από τις πανελλήνιες.

H ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ

12 Μάη 2026, Ηλιούπολη

Δύο μαθήτριες Λυκείου πέφτουν στο κενό. Ένα σφίξιμο στο στομάχι… Στεναχώρια… Θυμός. Για την ασφυξία που νιώθουν χιλιάδες παιδιά, για την ανασφάλεια, για το άγχος. Γι αυτόν τον κόσμο που θα έπρεπε να τους ανήκει, κι όμως τους είναι ξένος, βάρβαρος. Με τον κόμπο ακόμα στο λαιμό απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Να πάρει μέτρα ΤΩΡΑ!

Έκτακτες προσλήψεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών λειτουργών ΑΥΡΙΟ σε κάθε σχολείο. Δεν καλύπτεται η ανάγκη στήριξης των όλων παιδιών με την παρουσία αυτών των επιστημόνων με μόνο μία μέρα τη βδομάδα. Να μη φτάσουμε στις εξετάσεις χωρίς το απαραίτητο προσωπικό σε κάθε σχολείο. Να πάρει πίσω κάθε σκέψη για Εθνικό Απολυτήριο και τριπλές Πανελλήνιες εξετάσεις και συνυπολογισμό για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια των επιδόσεων των μαθητών από τα “γεννοφάσκια” τους.

Να υλοποιήσει άμεσα την πρόταση της ΑΣΓΜΕ για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τη δυνατότητα δηλαδή να κατοχυρώνουν βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούν και να μπορούν να ξαναδίνουν εξετάσεις όσες φορές θέλουν. Με κοινό το αίσθημα αγωνίας και αλληλεγγύης απευθυνόμαστε σε κάθε γονιό. Η “κραυγή” των δύο μαθητριών μας αφορά όλους. Δε φτάνει ατομικά να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να μην αγχώνονται, να τα ηρεμούμε, να τα συμβουλεύουμε. Θέλει συλλογική πάλη για να «δώσουμε μία στον γυάλινο κόσμο να σπάσει».

Αυτός ο κόσμος που τα παιδιά φοβούνται πως θα αποτύχουν, αυτός ο κόσμος που τα παιδιά φοβούνται πως δεν θα έχουν δουλειά που θα τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια, αυτός “ο κόσμος που δεν είναι γι αυτά” πρέπει να αλλάξει. Γιατί και τα παιδιά του λαού, τα σώζει μόνο ο λαός. Συλλυπητήρια και συμπαράσταση στην οικογένεια του παιδιού που χάθηκε. Όλες τις ευχές για την κοπέλα που δίνει μάχη για τη ζωή της. Η Ανώτατη Συνοποσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ζητάει συνάντηση τις αμέσως επόμενες μέρες με την Υπουργό Παιδείας για να δεσμευτεί για άμεσα μέτρα μπροστά στις Πανελλήνιες.

