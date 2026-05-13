Κάτοικοι, συμμαθητές και φίλοι των 17χρονων κοριτσιών έχουν συγκλονιστεί από την τραγωδία και προσεύχονται η δεύτερη ανήλικη να σωθεί.

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με την αυτοκτονία της 17χρονης μαθήτριας και την απόπειρα της συνομήλικης φίλης της που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Με απόφαση της δημοτικής αρχής κηρύχθηκε τριήμερο δημοτικό πένθος. Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους της ανήλικης, ενώ αποτυπώνει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihemklsc6lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή. Η Ηλιούπολη παραμένει σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, με την κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από την τραγική υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihgp9j7y3sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

-Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

-Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

-Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/dimos.ilioupolis/posts/pfbid02rkSZWdtdxs7RXLZgPz4mrUsVSpD5c5qo3dnNmKhegxjBoah7EZdGL3CkvfFWG1iul}

Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή δίνει η 17χρονη – Πάνω από 20 γιατροί στο πλευρό της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη πολυτραυματίας μετά την πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, Αττική, Ελλάδα, μαζί με την παιδική της φίλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 20 άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασής της, δίνοντας μια δύσκολη και συνεχόμενη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. H μαθήτρια έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Οι δύο 17χρονες φίλες ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά, πιάστηκαν χέρι χέρι και έπεσαν, από τον 6ο όροφο στο κενό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα δύο κορίτσια ένιωθαν ψυχολογική πίεση ενόψει των Πανελληνίων και φόβο για την αποτυχία και το μέλλον τους.

Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihgv5p2sw4p?integrationId=40599y14juihe6ly}