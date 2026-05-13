«Φωτιά» στη σκηνή της Eurovision 2026 έβαλε ο Akylas... Έφυγε για τελικό.

Ο Akylas, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, στον Α’ Ημιτελικό, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να προκριθεί πρώτος στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το Ertflix, είχε μεριμνήσει να αποδίδονται οι στίχοι όλων το τραγουδιών του διαγωνισμού στη νοηματική γλώσσα, μεταφέροντας τον παλμό που επικρατούσε στο στάδιο Wiener Stadthalle.

Την ώρα μάλιστα που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Βιέννης, ο διερμηνέας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αποδίδοντας με ιδιαίτερη χαρά και παραστατικότητα τους στίχους του «Ferto».

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε και το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», με τον διερμηνέα να τραβά τα βλέμματα.