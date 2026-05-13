Με αέρα πέρασε στον τελικό ο Akylas. Ποιον δείχνουν νικητή οι στοιχηματικές.

Η ολοκλήρωση των εμφανίσεων του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη έφερε άμεσες ανακατατάξεις στους πίνακες των προγνωστικών.

Οι αποδόσεις των γραφείων στοιχημάτων παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, αντανακλώντας τις πρώτες εντυπώσεις κοινού και αναλυτών από όσα συνέβησαν στη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Η ελληνική συμμετοχή, μετά το live στους ημιτελικούς, εμφάνισε μια κάμψη, καθώς οι πιθανότητες νίκης υποχώρησαν από το 21% στο 15%.

Ανέβηκαν τα ποσοστά της Φινλανδίας

Στην κορυφή της κατάταξης, η Φινλανδία συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, έστω και με οριακές διακυμάνσεις.

Στη μάχη για το τρόπαιο της Eurovision 2026, η χώρα είδε τα ποσοστά της να παρουσιάζουν μια στιγμιαία κάμψη από το 35% στο 34%, προτού επιστρέψουν άμεσα στο αρχικό 37%, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των παικτών μετατοπίζεται σε χώρες που δείχνουν να κερδίζουν έδαφος μετά τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Συγκεκριμένα: Η Μολδαβία σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, προκαλώντας αίσθηση με την ενέργειά της. Η Σουηδία και το Ισραήλ ενισχύουν τη θέση τους στους πίνακες, συγκεντρώνοντας πλέον αυξημένες πιθανότητες για την κατάκτηση των εισιτηρίων της πρόκρισης.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η ενσωμάτωση των αντιδράσεων από τα social media και τα πρώτα δείγματα της ψηφοφορίας αναμένεται να διαμορφώσουν την τελική εικόνα πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.