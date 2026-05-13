Η Eurovision 2026 μαγνήτισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτυπώνεται στα νούμερα τηλεθέαση.
Στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.
Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37,8%, και στο δυναμικό 47,6%.
Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.
Eurovision Night – 22,6%
Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Eurovision Night – 18,5%
Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%
Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 στις 22:00.