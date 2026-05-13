Απίστευτα ποσοστά τηλεθέασης κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής.

Η Eurovision 2026 μαγνήτισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτυπώνεται στα νούμερα τηλεθέαση.

Στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.

Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37,8%, και στο δυναμικό 47,6%.

Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.

Eurovision Night – 22,6%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision Night – 18,5%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 στις 22:00.