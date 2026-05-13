Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη τραπεζικής ενοποίησης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερες τράπεζες και περισσότερη διασυνοριακή συγκέντρωση.

Την ανάγκη για βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, μεγαλύτερη κλίμακα στις επιχειρήσεις και περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συνδιοργάνωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, του ΙΟΒΕ και του IE Competitiveness Hub, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης. Τη συζήτηση συντόνισε η επικεφαλής του γραφείου του Bloomberg στην Αθήνα, Βικτώρια Δενδρινού.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει σημαντικά στην υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, οι οποίες σήμερα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει «ικανότητα δράσης» και να προχωρήσει στην άρση των εμποδίων που περιορίζουν την ενιαία αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη τραπεζικής ενοποίησης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερες τράπεζες και περισσότερη διασυνοριακή συγκέντρωση, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί διεθνώς. Ανέφερε, μάλιστα, ως θετικά παραδείγματα την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank και τη συνεργασία της Euronext με το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup συνέδεσε την ανάγκη για ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές» με την τεχνολογική κυριαρχία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με 27 διαφορετικές εκδοχές εθνικών πρωταθλητών. Όπως είπε, απαιτείται νοοτροπία κλίμακας, ώστε εθνικές επιχειρήσεις, τράπεζες και νεοφυείς εταιρείες να μπορούν να εξελίσσονται σε ευρωπαϊκούς παίκτες με παγκόσμια παρουσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Ενρίκο Λέτα υπογράμμισε ότι το κεντρικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι η έλλειψη κλίμακας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη παραμένει προσκολλημένη στη λογική των μικρών αγορών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο διεθνής ανταγωνισμός έχει αλλάξει ριζικά. Επισήμανε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από την αμερικανική τεχνολογία και χρηματοδότηση, την κινεζική μεταποίηση και, μέχρι πρόσφατα, τη ρωσική ενέργεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι διαμορφώνεται πλέον πολιτική δυναμική στην Ευρώπη. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η σημερινή συγκυρία δεν πρέπει να χαθεί, καθώς «δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο».

Κλείνοντας, ο κ. Λέτα αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας ότι βρίσκεται δίπλα σε κάποιον που «γράφει ευρωπαϊκή ιστορία», καθώς, όπως σημείωσε, επιχειρεί να πει τα πράγματα με το όνομά τους και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας.

