Σταθερά ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται ως ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco παρουσίασε ο Alpha με βασικά ερωτήματα τους υπεύθυνους για την ακρίβεια αλλά και τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε μείωση της εκλογικής της επιρροής με την κυβέρνηση να καταγράφει ποσοστό της τάξης του 22,8% (με πτώση μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου). Ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ με αύξηση κατά 0,2% στο 12,2%, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, ενώ με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (με άνοδο από το 6,8%), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας από 6,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% (από 4,6%) ενώ ακολουθούν με 2,6% η Φωνή Λογικής, με 2,5% το ΜέΡΑ25 και με 2% η Νίκη.

Στο ερώτημα για τον πιο επιτυχημένο υπουργό, ο Νίκος Δένδιας παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για πολιτικό δείκτη αξιολόγησης και όχι συμπάθειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος. Η εικόνα του Νίκου Δένδια είναι χρόνια σταθερή ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βασίλης Κικίλιας με 4% και 2%, αντίστοιχα.

Εντυπωσιακά υψηλά τα ποσοστά του Νίκου Δένδια και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ενώ ανεβαίνει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ειδικά μετά την ανάληψη της θέσης του προέδρου του Eurogroup.

Η διαφορά ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ανεβαίνει στην τρίτη θέση καταγράφοντας αυξημένα ποσοστά στο 32% με τον Κωστή Χατζηδάκη να ακολουθεί με 21%.

Αλλαγή θέσης σημειώνεται ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας καθώς προτιμούν την Νίκη Κεραμέως με ίδια ποσοστά με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο 7% έναντι του Βασίλη Κικίλια που ακολουθεί.

Θετικές είναι οι εντυπώσεις για την επικοινωνιακή προσέγγιση της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα καθώς το 44% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει ότι ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.

Κρίσιμο ερώτημα αποτελεί και η αναζήτηση πάρκινγκ, για τους κατοίκους της Αττικής που δεν έχουν δική τους θέση στάθμευσης. Το 53% απαντά ότι συνήθως ψάχνει έως 15 λεπτά για πάρκινγκ, το 37% από 16 έως 30 λεπτά, ενώ ποσοστά του 5% ψάχνει από μισή ώρα έως και 45 λεπτά και πάνω από 46 λεπτά, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco, χαμηλή παραμένει η αντίληψη των πολιτών για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το 59% θεωρεί ότι δεν ωφελούν καθόλου, το 25% λίγο, αρκετά απαντά το 6% και μόλις 2% απαντά πολύ.

Το αφήγημα της ακρίβειας λόγω του πολέμου δεν πείθει πολύ, όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης της Alco καθώς το 47% κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση. Το 30% η αισχροκέρδεια, και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν.

