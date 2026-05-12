Το κυοφορούμενο «κόμμα Τσίπρα» περνά κατά μισή μονάδα το ΠΑΣΟΚ στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «κόμμα Καρυστιανού».

Στη συγκεκριμένη ερώτηση την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία με 26,8% και ακολουθούν το «κόμμα Τσίπρα» με 13,7% - και διαφορά 13,1 ποσοστιαίων μονάδων από την κυβερνητική παράταξη - το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το «κόμμα Καρυστιανού» με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%, η Νίκη με 0,8%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, το «άλλο» με 2,7%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 10,5%.

Αντίστοιχη είναι λίγο πολύ η εικόνα σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι. Το 30,1% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,7% και «άλλο» με 3%.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καρυστιανού, το 9,4% «άλλο» και το 7,3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», την πρωτιά καταλαμβάνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη απόσταση (16,9%) βρίσκεται η απάντηση «κανέναν». Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 1%.

Τι «έκοψαν» οι πολίτες

Στη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από 5 Μαΐου έως και 11 Μαΐου, οι πολίτες ιεραρχούν αρχικά τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν λόγω του νέου κύματος ακρίβειας που επέφεραν οι εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, πρώτος στη λίστα είναι ο περιορισμός των δαπανών για ένδυση/ υπόδηση με ποσοστό 20,8% και ακολουθούν ο περιορισμός στις εξόδους κατά 20,6%, η μείωση των δαπανών στο σουπερμάρκετ κατά 13,7%, των μετακινήσεων κατά 11,6%, η αναβολή των διακοπών/ταξιδιών κατά 10,3%, των ιατρικών εξετάσεων κατά 6%, ενώ το 5,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι συνεπής σε υποχρεώσεις του (ενοίκια, κοινόχρηστα, δάνεια). Τέλος, το 5% των ερωτηθέντων απαντά «τίποτα από όλα αυτά, δεν έχω θέμα».

Μήνυμα από τους πολίτες: «Μειώστε τους φόρους»

Στην επόμενη ερώτηση «με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια; (μέχρι τρεις απαντήσεις)», το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος, το 17,1% με ελέγχους στην αγορά, το 15% με μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 12,7% με την επιβολή πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες, το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, το 1,6% με επιδόματα (fuel pass, market pass), «άλλο» το 1,3%, ενώ το 0,2% απαντά «τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι».