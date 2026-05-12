Συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο πλευρό της και το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται, στην ομιλία του να σταθεί σε ζητήματα οικονομίας, αλλά και στους θεσμούς, ζήτημα το οποίο σηκώνει ψηλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα στηρίζονται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά στα δικαιώματα, ο δεύτερος στους θεσμούς, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία και ο τρίτος έχει σχέση με τις αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία της αναθεώρησης.

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, η αναθεώρηση του άρθρου 90 για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το άρθρο 17 για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της χώρας.

Ξεχωριστή σημασία έχει η κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως συνταγματικού θεσμού, καθώς και η θεσμοθέτηση υποχρέωσης του κράτους για διασφάλιση της πρόσβαση των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία.