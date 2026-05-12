Προσλήψεις οδηγών και άλλων ειδικοτήτων από την ΟΣΥ.

Ξεκίνησαν σήμερα, 12 Μαΐου, οι αιτήσεις για τις νέες προσλήψεις αορίστου χρόνου στην Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ), με συνολικά 229 θέσεις εργασίας να ανοίγουν για υποψηφίους διαφόρων ειδικοτήτων.

Ανάμεσα στις θέσεις ξεχωρίζουν οι 167 θέσεις οδηγών, οι οποίες απευθύνονται ακόμη και σε άτομα χωρίς προϋπηρεσία ή πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας ΟΣΥ Προσλήψεις.

Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών αφορούν την εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων και την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου της εταιρείας. Από τις συνολικά 167 θέσεις οδηγών, οι 84 προορίζονται για υποψηφίους με εμπειρία, ενώ οι υπόλοιπες 83 μπορούν να καλυφθούν και από άτομα χωρίς προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν γεννηθεί από το 1981 έως και το 2005, να διαθέτουν την απαραίτητη υγεία για την άσκηση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επίσης η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η ΟΣΥ προχωρά και στην πρόσληψη 62 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικότητες όπως Διοικητικού – Οικονομικού, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Ιατρικής Εργασίας, Ψυχολόγων και Νοσηλευτικής.