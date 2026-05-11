Ο αριθμητικός συλλογισμός (numerical reasoning) της EPSO είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς δεν εξετάζει μόνο μαθηματικές γνώσεις, αλλά κυρίως την ικανότητα ταχείας εξαγωγής συμπερασμάτων από σύνθετα δεδομένα υπό την πίεση του χρόνου.

Ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό της ΕΕ (είτε πρόκειται για θέση διοικητικού υπαλλήλου είτε για βοηθού), η εξέταση του αριθμητικού συλλογισμού αποτελείται από 10 ερωτήσεις, για τις οποίες θα έχετε 20 λεπτά να απαντήσετε.

Οι ερωτήσεις θα παρουσιάζουν ένα πίνακα ή ένα διάγραμμα με μια σύντομη εξήγηση του πλαισίου, μια ερώτηση σχετικά με τον πίνακα ή το διάγραμμα και στη συνέχεια ακολουθούν 5 πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο ία είναι η σωστή.

Δύο λεπτά διαρκεί η κάθε ερώτηση. Κάποιοι θα έλεγαν ότι δεν φτάνει ο χρόνος και άλλοι ότι φτάνει. Όλα εξαρτώνται από τις προηγούμενες μαθηματικές σας ικανότητες και την συνεχή εξάσκηση.

Κάποιοι με τεχνικό υπόβαθρο μπορεί να βρει τις ερωτήσεις αυτές παιχνιδάκι, ενώ άτομα με άλλες δεξιότητες μπορεί να βρουν τις ερωτήσεις βουνό. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει πάντα να προσέχετε το ρολόι και να προσπαθείτε να χωρέσετε στο χρονικό πλαίσιο των δύο λεπτών την κάθε ερώτηση.

Είναι εύκολο να κολλήσεις σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και να χάσεις περισσότερο χρόνο με αυτήν. Η καλύτερη επιλογή είναι απλώς να σημειώσεις την ερώτηση και, αν ο χρόνος το επιτρέπει, να επιστρέψεις σε αυτήν στο τέλος. Αν δεν υπάρχει χρόνος, μην αφήνεις την ερώτηση αναπάντητη και κάνε μια λογική ή τυχερή εικασία.

Φροντίστε επίσης να αποφύγετε ανόητα λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν πολύτιμους βαθμούς. Μπορεί να κοιτάξετε σε άλλη στήλη του πίνακα, να πληκτρολογήσετε λάθος τιμές στον υπολογιστή ή ακόμη και να επιλέξετε λάθος απάντηση αφού έχετε υπολογίσει τη σωστή. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν περισσότερο να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και μην αφήσετε τέτοιου είδους λάθη να επηρεάσουν τη βαθμολογία σας.

Ανάλογα με το είδος της ερώτησης, μπορείτε να στρογγυλοποιείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις τιμές που δίνονται, για να διευκολύνετε του υπολογισμούς σας. Θα βρείτε την απάντηση κατά προσέγγιση, γεγονός που θα αυξήσει σαφώς την ταχύτητα σας με την οποία θα λύσετε την ερώτηση.

Πάμε να δούμε 10 ερωτήσεις ώστε να κατανοήσουμε το στυλ των εξετάσεων παρμένες από την ίδια την ιστοσελίδα της EPSO:

Κοινός πίνακας για ερωτήσεις 1-5

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκριτικά οικονομικά και γεωγραφικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στις μορφές ΕΕ-25 και ΕΕ-15), τη ζώνη του ευρώ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Τα δεδομένα επικεντρώνονται στην έκταση, τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κατά κεφαλήν, προσφέροντας μια εικόνα της οικονομικής ισχύος και του μεγέθους αυτών των περιοχών.

Ερώτηση 1η

Πόσο μεγαλύτερο είναι το συνολικό ΑΕΠ της ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με εκείνο της Ιαπωνίας (σε εκατομμύρια ευρώ);

Α. 3.040.872

Β. 3.145.482

Γ. 3.307.586

Δ. 3.458.379

Ε. 3.473.610

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Συνολικό ΑΕΠ ζώνης ευρώ: 306,70 εκατομμύρια κάτοικοι Χ 20.987 ευρώ /κάτοικο = 6.436.712, 9 εκατομμύρια ευρώ

Συνολικό ΑΕΠ Ιαπωνίας: 127,62 εκατομμύρια κάτοικοι Χ 26.609 ευρώ /κάτοικο = 3.395.840,58 εκατομμύρια ευρώ

Διαφορά: 6.436.712,90 – 3.395.840,58 = 3.040.872,32 εκατομμύρια ευρώ

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 2η

Ποια περιφέρεια έχει τον μικρότερο πληθυσμό ανά km2;

Α. ΕΕ-25

Β. ΕΕ-15

Γ. Ζώνη του ευρώ

Δ. ΗΠΑ

Ε. Ιαπωνία

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

ΕΕ-25: 454,56/3,89 = 116,85

ΕΕ-15: 380,36/3,15 = 120,75

Ζώνη του ευρώ: 306,70/2,46 = 124,67

ΗΠΑ: 293,03/9,63 = 30,43

Ιαπωνία: 127,62/3,78 = 33,76

Σωστή απάντηση: Δ

Ερώτηση 3η

Υπάρχουν 10 χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ΕΕ-25 αλλά όχι στην ΕΕ-15. Ποιος είναι ο μέσος όρος του πληθυσμού των χωρών αυτών;

Α. 7,22 εκατομμύρια

Β. 7,42 εκατομμύρια

Γ. 7,62.εκατομμύρια

Δ. 7,82 εκατομμύρια

Ε. 8,02 εκατομμύρια

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Πληθυσμός των 10 χωρών: Πληθυσμός (ΕΕ-25) – Πληθυσμός (ΕΕ-15) = 454,56 – 380,36 = 74,2 εκατομμύρια

Μέσος όρος (ανά χώρα): 74,2/10 = 7,42 εκατομμύρια

Σωστή απάντηση: Β

Ερώτηση 4η

Περίπου πόσα περισσότερα άτομα ανά km2 υπάρχουν στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με την ΕΕ-25;

Α. 7,82

Β. 8,04

Γ. 8,26

Δ. 8,48

Ε. 8,70

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Πυκνότητα ζώνης ευρώ: 124,67 άτομα/ km2

Πυκνότητα ΕΕ-25: 116,85 άτομα/ km2

Διαφορά: 124,67 – 116,85 = 7,82

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 5η

Ποια περιφέρεια έχει το υψηλότερο συνολικό ΑΕΠ;

Α. ΕΕ-25

Β. ΕΕ-15

Γ. Ζώνη του ευρώ

Δ. ΗΠΑ

Ε. Ιαπωνία

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

ΕΕ-25: 454,56 Χ 18.960 = 8.618.457,6 εκατομμύρια ευρώ

ΕΕ-15: 380,36 Χ 21.710 = 8.257.615,6 εκατομμύρια ευρώ

Ζώνη του ευρώ: 306,70 Χ 20.987 – 6.436.712,9 εκατομμύρια ευρώ

ΗΠΑ: 293,03 Χ 29.795 = 8.730.828,85 εκατομμύρια ευρώ

Ιαπωνία: 127,62 Χ 26.609 = 3.395.840,58 εκατομμύρια

Σωστή απάντηση: Δ

Πίνακας για ερώτηση 6

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει δημογραφικά στοιχεία για πέντε ηπείρους (Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν την έκταση, τον συνολικό πληθυσμό, το ποσοστό αστικοποίησης (πληθυσμός σε πόλεις) και τον αριθμό των χωρών ανά ήπειρο.

Ερώτηση 6η

Ποια είναι η έκταση (σε χμ2) της Βορείου και της Νοτίου Αμερικής μαζί;

Α. 42.015.000

Β. 42.075.000

Γ. 42.135.000

Δ. 42.195.000

Ε. 42.255.000

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Κάνουμε μια απλή άθροιση των τιμών της πρώτης στήλης για τις δύο ηπείρους: 24.256.000 (βόρεια) + 17.819.000 (νότια) = 42.075.000

Σωστή απάντηση: Β

Κοινός πίνακας για ερωτήσεις 7-10

Αυτός ο πίνακας περιγράφει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, τις πατέντες και το ΑΕΠ για πέντε ευρωπαϊκές χώρες.





Ερώτηση 7η

Το 2000, ποιος ήταν ο λόγος του ΑΕΠ της Ολλανδίας προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας;

Α. 1:3

Β. 2:3

Γ. 3:2

Δ. 3:1

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Ολλανδία: 6.075/0,0182 = 333.791 εκατομμύρια

Φινλανδία: 3.725/0,0334 = 111.527 εκατομμύρια

Λόγος ΑΕΠ Ολλανδίας προς Φινλανδία: 333.791/111.527 = 2,99 δηλαδή 3:1

Σωστή απάντηση: Δ

Ερώτηση 8η

Το 2000, ποιος ήταν κατά προσέγγιση ο λόγος του ΑΕΠ της Γερμανίας προς το ΑΕΠ της Γαλλίας;

Α. 1:3

Β. 2:3

Γ. 3:2

Δ. 3:1

Ε. Τίποτα από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Γερμανία: 41.100/0,0245 = 1.677.551

Γαλλία: 24.075/0,0215 = 1.110.767

Λόγος ΑΕΠ Γερμανίας προς Γαλλίας: 1.677.551/1.119.767 = 1,498 δηλαδή 3:2

Σωστή απάντηση: Γ

Ερώτηση 9η

Εάν το γερμανικό ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 2% από το 2000 έως το 2003, κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο.

Α. 1,35%

Β. 2,20%

Γ. 3,25%

Δ. 4,25%

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

2000: 41.100 Χ 31,4% = 12.905,4 εκατομμύρια

2003: πρώτα βρίσκουμε το νέο ΑΕΠ: 1.677.551 Χ 1,02 = 1.711.102

Συνολικές δαπάνες 2003: 1.711.102 Χ 2,52% = 43.119,7

Δημόσιες δαπάνες 2003: 43.119,7 Χ 31,2% = 13.453,3

Ποσοστό αύξησης: (13.453,3/12.905,4) – 1 = 0,0424 ή 4,25%

Σωστή απάντηση: Δ

Ερώτηση 10η

Εάν το βέλγικο ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 3% από το 2000 έως το 2003, κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο;

Α. 1,11%

Β. 1,21%

Γ. 1,31%

Δ. 1,41%

Ε. Τίποτε από τα παραπάνω

Επεξήγηση σωστής απάντησης:

Δημόσιες δαπάνες 2000: 3.900 Χ 22,9% = 893,1 εκατομμύρια

ΑΕΠ 2000: 3.900/0,0197 = 197.970

ΑΕΠ 2003: 197.970 Χ 1,03 = 203.909

Συνολικές δαπάνες 2003: 203.909 Χ 1,89% = 3.853,8

Δημόσιες δαπάνες 2003: 3.853,8 Χ 23,5% = 905,6

Ποσοστό αύξησης: (905,6/893,1) – 1 = 0,0139 ή 1,41% (η μικρή απόκλιση οφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις)

Σωστή απάντηση: Δ