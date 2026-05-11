Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή στο γάμο της εγγονής του, Βάσιας.

Μία σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πασχάλης Τερζής, ο οποίος έδωσε το παρών στο γάμο της εγγονής του, Βάσιας.

Αν και ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής απέχει πλέον από τα φώτα της δημοσιότητας, τη μουσική σκηνή και τα νυχτερινά κέντρα δεν θα μπορούσε να λείπει από το γάμο της εγγονής του, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» εμφανίστηκε χαμογελαστός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difp3a90wei9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο τραγουδιστής που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατοικεί πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι.

Να σημειωθεί ότι τελευταία φορά είχε έρθει στη δημοσιότητα φωτογραφία του Πασχάλη Τερζή τον Οκτώβριο του 2024.